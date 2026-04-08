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快訊／巴基斯坦總理：美伊達協議　8日8時起停火

▲▼美國總統川普與巴基斯坦總理夏立夫。（圖／路透）

▲美國總統川普與巴基斯坦總理夏立夫。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）稍早於社群平台發布重磅消息，宣布中東局勢取得重大突破。夏立夫表示，伊朗伊斯蘭共和國與美利堅合眾國及其盟友已達成協議，包含黎巴嫩在內的所有地區將於伊朗時間8日3時30分（台灣時間8日上午8時）全面停火。

中東和平曙光　美伊達成協議「即刻停火」

夏立夫在貼文中以無比謙卑的心情宣布，外交斡旋已取得實質進展，「我欣然宣布伊朗伊斯蘭共和國（Islamic Republic of Iran）與美利堅合眾國（United States of America）及其盟友，已經同意在包括黎巴嫩及其他各地，全面立即停火，且即刻生效（EFFECTIVE IMMEDIATELY）。」

夏立夫指出，為了讓外交程序能持續運作，他先前已誠摯請求川普總統（President Trump）將期限延長兩週；同時，巴基斯坦也由衷請求伊朗兄弟展現善意，在相對應的兩週內開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

敦促各方冷靜　4月10日移師伊斯蘭馬巴德談判

針對當前局勢，夏立夫強調，外交努力正穩健且強有力地推進中，極具潛力在近期取得實質性成果。他呼籲所有交戰方應在各地區進行為期兩週的停火，以利外交手段徹底終結戰爭，確保該地區的長期和平與穩定。

夏立夫對美伊兩國領導層展現的睿智舉動與理解力表達深切感謝，並正式邀請雙方代表團於4月10日前往伊斯蘭馬巴德（Islamabad），就所有爭端的最終協議展開進一步協商。他表示，雙方在推動和平過程中展現了卓越智慧，並期待「伊斯蘭馬巴德會談」能成功達成持久和平。

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