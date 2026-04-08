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偷拍男緩刑再犯！喊賠10萬騙輕判　下場要關1年2個月

記者黃翊婷／綜合報導

謝姓男子曾因偷拍案件被法院判刑，卻在緩刑期間再度偷拍女性裙底影像，結果當場被逮，事後他聲稱願意賠償10萬元，但又不肯配合提出證明。新竹地院法官認為謝男的說詞是想騙取輕判，日前依犯無故攝錄他人性影像罪，判處他有期徒刑1年2個月。

手銬，人犯，受刑人（圖／視覺中國CFP）

▲謝男在緩刑期間再度偷拍，還試圖以賠償10萬元騙取輕判。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，謝男2025年4月間前往某購物中心內的玩具店，他先透過手機與運動攝影機連結，再把運動攝影機放進手提袋內，以由內朝外的照相方式，偷拍女性裙底影像，結果當場被受害者的男友抓包並報警處理。

謝男在接受偵查中、法院準備程序暨審理過程中，對於上述犯行均坦承不諱。不過，謝男先前曾在服飾店的更衣室偷拍，被法院判處有期徒刑3個月，並獲得緩刑寬典，他卻在緩刑期間再度偷拍。

新竹地院法官認為，謝男對他人的隱私權蔑視至極，行為惡劣，雖然已經坦承犯行，還聲稱願意賠償10萬元，卻不肯配合提出相關證明，顯然是意圖以此騙取法院輕判，最終依犯無故攝錄他人性影像罪，判處他有期徒刑1年2個月。全案仍可上訴。

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