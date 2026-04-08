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黃國昌OUT！　民眾黨傳蔡壁如備援上位主席

民眾黨創黨主席柯文哲（圖）因案面臨一審17年重拳，身為民眾黨精神領袖的他如何替黨「保溫」？各界關注。（圖／黃耀徵攝）

▲民眾黨創黨主席柯文哲（圖）因案面臨一審17年重拳，身為民眾黨精神領袖的他如何替黨「保溫」？各界關注。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

3月底台灣民眾黨創黨主席柯文哲因案一審被判17年重刑後全黨再陷危機，現任主席黃國昌也籠罩在被控變造錄音檔涉嫌偽造文書案陰影之下，傳言更指5月新北市長「藍白合」後司法大刀就會開鍘。知情人士直指，憂心忡忡的柯文哲已找上「創黨二把手」蔡壁如「備援」，深怕黃國昌也挨刀後，民眾黨群龍無首。

柯文哲涉及的京華城案與政治獻金案經台北地方法院3月26日一審宣判，他被依《貪污治罪條例》違背職務收受賄賂罪等共四大罪狀合併應執行有期徒刑17年並褫奪公權6年，其中被判2.5年的背信罪因僅可上訴二審，一旦半年後二審判決定讞，柯文哲可能在2027上半年重陷囹圄，不只2028總統夢早吹了，視其為精神領袖的民眾黨更危如累卵。

雪上加霜的是，黃國昌卸任立委前在立法院質詢京華城案時，由於播放一段仿真檢察官偵訊的錄音檔被控涉及偽造文書罪嫌，3月初他還被台北地檢署依被告身分傳喚，儘管黃國昌稱早已講明該音檔僅為「示範性質」而非真實筆錄，北檢也先行請回未予命具保，但能否簽結或不起訴仍在未定之天，更傳出正忙著選新北的黃國昌5月與國民黨新北市長候選人李四川確定整合後將被「大辦特辦」，在在都讓民眾黨內部心驚。

有民眾黨「創黨二把手」之稱的蔡壁如（圖）在雙主席亂流中有望在牛棚熱身隨時備援穩住局面。（圖／CTWANT攝影組）

▲有民眾黨「創黨二把手」之稱的蔡壁如（圖）在雙主席亂流中有望在牛棚熱身隨時備援穩住局面。

據了解，儘管柯文哲與黃國昌互信基礎不錯，但柯文哲已對司法有創傷後壓力症（PTSD），認定黃國昌在2026年底任滿前一定會遇司法亂流，這時早因轉戰台中閃過京華城風暴的蔡壁如便成了浮木。知情者透露，3月31日在嘉義市輔選前立委張啓楷問鼎市長行程中，柯文哲便在午餐嘉義劉里長火雞肉飯同桌蔡壁如要其「暖身」隨時接棒黨主席，並另吐真言直指自己官司纏身，在民眾黨頂多當個精神領袖「不可能回任黨職」。

儘管「藍白合」喊得震天響，但329民眾黨「爭清白」宣講中，國民黨籍大票縣市長都缺席，僅立院黨團中的23名立委出席應援，因而讓「藍白合只限縮在立法院」傳言不脛而走。（圖／黃耀徵攝）

▲儘管「藍白合」喊得震天響，但329民眾黨「爭清白」宣講中，國民黨籍大票縣市長都缺席，僅立院黨團中的23名立委出席應援，因而讓「藍白合只限縮在立法院」傳言不脛而走。

知情者續指，蔡壁如除了重申「力挺柯文哲」立場不變外，也坦言財力問題和黨中央磨合才是隱憂，畢竟自己和黃國昌2025年初才經過一場主席纏鬥，若真要掌黨機器，「基層黨工要先安撫」他一語中的直指後院之火得先滅滅。

蔡壁如則對此直言，目前自己在中部地區跑透透，多年來還是心心念念2028年搶回2024年惜敗的台中市第一選區立委一職，對於操持黨機器唯一回答就是「力挺柯文哲」不做他想。她話鋒一轉，憂心藍白彰化縣長老推不出人，從南彰霸主議長謝典霖蹉跎起，後頭拋出出身綠營的前彰化市長邱建富「非綠大聯盟」等風向球合作又老碰壁，如今還有國民黨考紀會前主委魏平政「橫空出世」但地方又還沒擺平，身為芬園媳婦自己也確實曾起心動念過親自出馬「但沒錢啊」她吐露無奈。

身在「小草」（民眾黨支持群別稱）大本營的新竹縣，國民黨立委徐欣瑩（右）是少數2026年底披藍袍問鼎百里侯選將者中，大方支持民眾黨創黨主席柯文哲的候選人。（圖／周志龍攝）

▲身在「小草」（民眾黨支持群別稱）大本營的新竹縣，國民黨立委徐欣瑩（右）是少數2026年底披藍袍問鼎百里侯選將者中，大方支持民眾黨創黨主席柯文哲的候選人。

警大境警系教授王智盛就拿近期民眾黨替柯文哲「爭清白」宣講結構分析，直指來的國民黨「戰友」全是立法委員，其中僅立委徐欣瑩和謝龍介是年底百里侯選將，徐欣瑩出身「小草」（民眾黨支持群別稱）大本營新竹縣、謝龍介則因與對手立委陳亭妃實力懸殊可謂「選身體健康」，其他還有大好前途的「東道主」台北市長蔣萬安以降一票縣市長都找理由不克出席，唯一現任縣市長僅出身民眾黨的無黨籍新竹市長高虹安在台下揮手「打卡」後匆匆離去也未致詞，活脫脫像是「交差了事」，其實在在都反映出2026年底要直面的地方選戰中雙方並沒有這麼「你儂我儂」，「藍白合只剩立法院了」他評估「藍白合」隨著選戰角力迫在眉睫，只會愈走愈窄。

然而台師大政研所退休教授曲兆祥則認為還有轉圜，因為2024年9月柯文哲首度被台北地院裁定「羈押禁見」時民眾黨支持度也面臨雪崩，直到後頭詭異地「偵查大公開」、不符比例地瘋狂延押等問題浮現，部分同情者回流支持民眾黨，還魂之下也兜兜轉轉撐到了今天基本盤站穩腳步，或許夾縫求生的民眾黨，還能枯木逢春。

民眾黨發言人張彤則回應強調，329宣講辦得臨時，民眾黨可體諒國民黨朋友不克前來，外界不必對出席結構過多臆測；張彤也呼籲，不必對於柯文哲與黃國昌任何已有或潛在司法問題穿鑿附會，民眾黨將持續專注於公共政策推動與2026地方選舉，戮力回應人民期待。

※CTWANT提醒您：未經有罪判決確定者，皆應推定為無罪。

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