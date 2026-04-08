談判不代表戰爭結束！　伊朗：敢犯「微小錯誤」就全力反擊

▲示威者在德國柏林抗議對伊朗的軍事行動。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗最高國家安全委員會（SNSC）發表最新聲明，證實已同意與美方在巴基斯坦展開為期兩週的停火談判。然而，伊朗官方媒體隨即強硬發聲，強調與美國對談「並不代表戰爭結束」，除非美方完全接受包含撤軍、釋放資產在內的「十點和平計畫」，否則伊朗武裝部隊仍隨時準備反擊。

不代表戰爭結束 談判基礎曝光

綜合外媒報導，巴基斯坦總理已向伊朗通報，美國已接受將伊朗提出的「十點和平計畫」作為談判基礎。伊朗高層對此拍板決定，將於4月10日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）與美方代表會晤。

聲明強調，這次談判將在「完全不信任美方」的前提下進行，初步預計撥出兩週時間，僅在雙方同意下才可延長。委員會更明確指出，這場談判並不代表戰爭的終結，唯有當「十點計畫」的所有細節都在談判中敲定，伊朗才會考慮接受終戰。

要求美軍撤離、掌控荷莫茲海峽

伊朗官媒披露，這份「10點和平計畫」包含多項美方過去曾拒絕的嚴苛條件。關鍵條款包括所有經過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的運輸活動，必須與伊朗武裝部隊協調管控；此外，美軍必須全面撤出在該地區的所有基地。

在經濟方面，計畫要求美方必須解除所有第一級與第二級制裁，並向伊朗支付全額賠償，且必須釋放所有目前被凍結的伊朗資產。

「手扣在扳機上」 嚴防國內分裂

聲明最後對國民精神與軍事立場做出強力表態。委員會呼籲，在談判期間必須維持全國團結，並持續慶祝「前線的勝利」。官方警告，所有政治團體與精英階層都應支持這項由革命領袖監督的進程，嚴格禁止任何分化言論。

委員會在結語中放出狠話，「如果敵軍在戰場上的投降，能轉化為談判中決定性的政治成果，我們將共同慶祝勝利；否則，我們將繼續肩並肩在戰場奮戰。我們的手隨時扣在扳機上，敵方只要犯下最微小的錯誤，我們就會全力反擊。」