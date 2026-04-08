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伊朗「10點停戰方案」內容曝！　美軍全面撤出、解除一級制裁

▲▼示威者在白宮外抗議對伊朗的軍事行動。（圖／路透）

▲示威者在白宮外抗議對伊朗的軍事行動。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

伊朗最高國家安全委員會於當地時間8日凌晨發表正式聲明，宣布在最高領袖的建議與委員會批准下，決定接受由巴基斯坦提出的停火提議。聲明強調，伊朗在本次戰爭中幾乎已實現所有目標，敵人遭遇了「歷史性且徹底的失敗」，伊方將透過政治談判鞏固勝利成果。

伊朗認「目標已達成」　將於伊斯蘭堡展開談判

伊朗最高國家安全委員會指出，目前伊朗已取得偉大成果，並將致力於在地區內建立新的安全與政治格局。為了確定停火細節，雙方決定在伊斯蘭堡舉行談判，目標是在最多15天內，透過政治手段鞏固目前的勝利。

聲明中明確表示，伊朗已經拒絕了敵方提出的所有計畫，並另外制定了一項「10點計畫」，目前已透過巴基斯坦提交給美國方面。

伊朗「10點停戰方案」核心內容曝光

該份提交給美方的計畫強調了多項基本要點，要求確保伊朗在地區內的主導地位與資產追索，核心內容如下：

荷莫茲海峽控制權： 必須與伊朗武裝部隊協調，控制通過荷莫茲海峽的通行。

終結敵對行動： 結束對「抵抗之弧」（Axis of Resistance）所有成員的戰爭，並終結以色列政權的侵略行為。

美軍全面撤出： 要求美國作戰部隊從該地區的所有基地與部署點撤出。

建立過境協議： 在荷莫茲海峽建立安全過境議定書，並確保伊朗在其中的主導地位。

賠償與解凍資產： 根據評估結果全額賠償伊朗的損失，並釋放所有被凍結在海外的伊朗資產與財產。

解除制裁： 解除所有一級、二級制裁以及聯合國安理會的相關決議。

安理會批准： 以上所有事項都應在具有約束力的聯合國安理會決議中予以批准。

談判協議將具國際法效力

伊朗方面強調，這份計畫所達成的所有協議，未來將成為具有約束力的國際法。伊朗委員會認為，這將為伊朗民族帶來一場極具意義的外交勝利。

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