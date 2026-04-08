男大生誘少女開鏡頭「想看身體」　下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

中部一名男大生阿茂（化名）被指控，透過社群軟體多次引誘未成年少女A開鏡頭裸聊，還直言「我想看身體」，後來女方的母親發現異狀，他因此挨告。法官表示，考量到此案阿茂並未得逞，加上他已與A女及其母親達成調解並獲得原諒，最終依犯引誘使少年自行拍攝性影像未遂罪，判處他有期徒刑1年，緩刑3年。

▲阿茂引誘少女A裸聊被拒絕，反而害自己吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂2025年3月間透過交友軟體結識A女，兩人隨後改使用社群軟體聊天，他明知A女是未成年人，仍多次傳送「開鏡頭」、「我想看身體」等訊息，意圖引誘A女開啟手機鏡頭並拍攝裸露身體的性影像，但被A女拒絕。

後來A女的母親發現異狀，立刻報警處理，這才讓整起事件被揭發。阿茂到案之後，在接受警詢、偵查、法院準備程序及審理過程中，對於上述行為均坦承不諱。

法官認為，阿茂在聊天過程中意圖引誘A女拍攝性影像，行為確實不妥，但他聲稱只是供自己觀覽，與大量製造或販售性影像的情形不同，加上他已經與A女、A女母親達成調解，女方同意原諒且不追究刑事責任，他也已經如約賠償完畢，相信經過此次教訓，他應當知道警惕，不會再犯。

法官表示，考量到阿茂自始坦承犯行，最終依犯引誘使少年自行拍攝性影像未遂罪，判處他有期徒刑1年，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，且禁止接觸A女，另外還要接受2場法治教育課程。全案仍可上訴。

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