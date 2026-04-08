快訊／伊朗外長：若美停火　兩周內重啟荷莫茲海峽

▲伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗與美國、以色列爆發長達五周的軍事衝突後，伊朗國家安全會議發布最新聲明宣布「伊朗已取得勝利」，更指稱美國總統川普已接受伊朗提出的十點和平計畫。伊朗外交部長阿拉奇也隨即表態，若針對伊朗的攻擊停止，軍方將結束防禦行動，且評估最快能在兩周內重新開放關鍵水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

伊朗自稱「五周戰爭」勝利 美方接受10點計畫

伊朗國家安全會議（National Security Council）在聲明中，強烈讚揚伊朗人民在面對美國與以色列的戰火時，展現出長達五周的不屈鬥志，並對此表達祝賀。

聲明進一步指出，美國已經全面接受伊朗提出的「十點和平計畫」（10-point peace plan），內容極具指標性，包括美方保證不再攻擊伊朗、承認伊朗對荷莫茲海峽的控制權，以及針對這段期間的經濟損失進行賠償。

伊朗官方在聲明中感性喊話，「我們祝賀伊朗人民取得勝利，但也要重申，在勝利的最終細節正式定案前，政府官員與全國民眾必須保持團結，守住堅定立場。」

外長開條件：停火就撤防、兩周內恢復航運

緊接著國安會議的聲明，伊朗外交部長阿拉奇（Seyed Abbas Araghchi）也對外釋出具體停火信號。他強調，只要外界對伊朗的攻擊行動停止，伊朗強大的武裝部隊就會立即停止相應的防禦行動。

針對全球關注的能源生命線，阿拉奇透露，在與軍方充分協調並考量技術性限制後，預計在未來兩周內，各國船隻就能夠安全地通過荷莫茲海峽。此舉被視為伊朗試圖舒緩緊張局勢，並展現其對該海域的掌控能力。