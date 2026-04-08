高雄春捲攤2句話怒嗆衛生局　受害者一聽心寒喊告

▲高雄春捲中毒案持續擴大，截至7日已有157人就醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市正義市場40年春捲老店爆集體食物中毒，截至7日已有157人就醫。許多受害者一連數天上吐下瀉，不得不掛急診住院，卻看到業者第一時間在鏡頭前怒嗆「又不是我們的問題」、「那我們（停業）的損失誰負責？」讓受害者心寒，決定喊告。

業者拒停業還嗆「不是我們的問題」 受害者心寒喊告

毒春捲事件持續延燒，業者第一時間看到衛生局上門稽查，不僅拒絕立即停業，還當面反嗆「現在在做生意」、「你說停業就停業」，甚至稱很多客人買回去沒冰、沒立刻食用，「又不是我們的問題」，「如果最後查沒有問題，這個損失要叫誰負責？」

▲業者當場怒嗆衛生局：「最後查沒有問題，這個損失誰負責？」（圖／記者吳世龍攝）

受害者在Threads上發文表示，他4日早上和家人去正義市場買春捲，從購買到拜拜完食，全程不超過2小時，結果他晚上起，4小時內拉了十幾次，一家6人集體掛急診，結果到醫院才發現急診室也有10幾人是食物中毒，也都買了同一家春捲。

受害者指出，連續兩天睡覺全身痠痛，那種痛就像被電流電到一樣，躺在床上，感覺床單像刀子，接觸到皮膚就像被刀割一樣，兩天下來跑了至少40幾次廁所，完全吃不下東西，沒想到業者態度惡劣，只在乎自己的損失，還有人無腦護航店家，讓他決定康復後展開求償。

▼業者槓上衛生局，網友紛紛疑惑「哪來的勇氣？」（圖／翻攝自Threads，下同）

多人留言怒轟店家態度差 還有人質疑攤商底氣很足

許多人看完紛紛留言，「我們家也是受害者，外公外婆還在住院，店家態度真的很離譜」、「剛剛才看到新聞，這業者態度很不行，一副事不關己的樣子」、「看你在這裡躺著不舒服，然後店家只在乎他的損失，真的有夠自私的」。

還有人質疑，一般商家看到衛生局，跟看到天皇老子一樣，反觀業者在市場開了40年，不用開發票，遇到衛生局，還能視對方為無物，甚至態度囂張、隱瞞欺騙食材，想必底氣一定很足，可能都不知道視幾間透天的包租婆了，「今天看到攤販被罰144萬，很多人擔心攤販會活不下去，只能說想太多了...」