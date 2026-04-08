快訊／伊朗接受「停火2週」　新任領袖穆吉塔巴批准

▲伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗政府內部消息指出，在經過巴基斯坦積極斡旋以及關鍵盟友中國的最後介入下，伊朗已正式接受為期兩週的停火建議。據悉，這項決定已獲得伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Ayatollah Mojtaba Khamenei）的批准，主因除了外交壓力，也包含對國內基礎設施受損導致經濟崩潰的深切擔憂。

伊朗官方媒體指出，伊朗與美國將於4月10日於伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行談判，針對協議細節進行最後敲定。

關鍵盟友介入 伊朗新領袖批准停火

根據《紐約時報》報導，3名伊朗官員透露，在巴基斯坦外交努力與中國要求展現彈性以緩解局勢的雙重影響下，伊朗決定接受停火兩週。報導指出，伊朗國內對於關鍵基礎設施遭破壞可能帶來的經濟毀滅感到不安，這項停火協議最終由新任最高領袖穆吉塔巴點頭同意。

美國總統川普（Trump）稍早也證實，他已同意這項由巴基斯坦提出的建議。該提議的核心要求包括停火兩週，以及立即開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。川普表示，美國將利用這段時間與伊朗商討，致力於敲定最終協議。

川普社群發文：軍事目標已達成

川普在社群媒體上發文表示，「之所以採取行動，是因為我們已經達成並超越了所有軍事目標。目前關於與伊朗達成長期和平，以及中東地區和平的最終協議已取得重大進展。」

川普透露，美國收到了伊朗提出的「10點建議」，他認為這是一個具備談判價值的基礎。不過，川普也強調，協議的達成必須取決於伊朗是否同意「完全、立即且安全地開放荷莫茲海峽」，這顯示伊朗目前尚未完全答應此附加條件。

從「無條件投降」轉向談判 制裁仍成卡關重點

值得注意的是，川普在三週前仍強硬要求伊朗「無條件投降」，但如今立場出現轉變，表示願意就伊朗的10點建議進行協商。然而，目前外流的建議內容中，並未明確交代伊朗是否會放棄所有核子庫存，或永久停止提煉濃縮鈾。

伊朗提出的10點建議中，核心訴求是要求解除從小布希（George W. Bush）政府以來，歷任美國政府實施的所有制裁。但外界分析，在伊朗針對核計畫、飛彈研發及鎮壓示威者等議題做出實質讓步前，西方國家是否願意放棄這項強大的經濟籌碼，仍存在極大變數。