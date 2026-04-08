家教？兒子霸凌同學「死亡威脅」　家長出庭嘲諷對方玻璃心

▲兩名國小生發生口角衝突，沒想到其中一人竟威脅要讓對方選擇身首異處的死法。（示意圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

台中某國小爆發一起超離譜的恐嚇案。一名陳姓小6生跟李姓同學起爭執後，竟然持掃把一路尾隨咆哮，甚至在走廊當眾玩起恐怖的死亡選擇題，冷酷逼問對方要身首異處還是肢體分離，令同學異常恐懼。

死亡威脅嚇壞同學

2024年底，台中有2名國小生吵架，陳童拿掃把跟蹤對方，他還在滅火器前逼李姓同學吃滅火器中的粉末，甚至拋出「死法3選1」提問，詳細講解要如何讓對方身首異處，「一、把你的頭跟身體分開；二、把你的頭跟手分離；三、直接把你的頭、身體與手都分離」，受害的李姓學童因此嚇出焦慮症，並接受心理諮商治療。

沒想到陳童父母在庭上火力全開，不但拿兒子的自閉症當擋箭牌，宣稱那只是兒子控制不住情緒的氣話，並非故意傷害，還砲火猛烈地指責李童家長。他們認為李童應該訓練心理韌性，不該玻璃心，甚至嘲諷對方家長請4位律師是為富不仁，種種言論讓人聽了超傻眼。

恐嚇受害人家長法官聽不下去

另外，陳童父母話鋒一轉也反嗆李童爸爸身為武術教練，兒子從小看到大，怎麼可能被幾句宣洩情緒的話就嚇破膽，還叫受害母親去找工作，言詞相當不可理喻。雖然被告方辯稱這不構成霸凌，但法官認為這已經是嚴重的恐嚇行為。

法官強調11歲的孩子已能識別行為後果，這種針對身體安全的威脅足以讓人陷入極度恐懼，已實質侵害精神自由。陳童父母平時沒教好情緒管理，事後還護短，理應連帶受罰。法官最後判賠3.5萬元，至於受害家長本身提出的撫慰金請求，則因不符合法定身分法益侵害的標準，遭到法官駁回。



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