　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

家教？兒子霸凌同學「死亡威脅」　家長出庭嘲諷對方玻璃心

兩名國小生發生口角衝突，沒想到其中一人竟威脅要讓對方選擇身首異處的死法。（示意圖，photoAC）

▲兩名國小生發生口角衝突，沒想到其中一人竟威脅要讓對方選擇身首異處的死法。（示意圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

台中某國小爆發一起超離譜的恐嚇案。一名陳姓小6生跟李姓同學起爭執後，竟然持掃把一路尾隨咆哮，甚至在走廊當眾玩起恐怖的死亡選擇題，冷酷逼問對方要身首異處還是肢體分離，令同學異常恐懼。

死亡威脅嚇壞同學
2024年底，台中有2名國小生吵架，陳童拿掃把跟蹤對方，他還在滅火器前逼李姓同學吃滅火器中的粉末，甚至拋出「死法3選1」提問，詳細講解要如何讓對方身首異處，「一、把你的頭跟身體分開；二、把你的頭跟手分離；三、直接把你的頭、身體與手都分離」，受害的李姓學童因此嚇出焦慮症，並接受心理諮商治療。

沒想到陳童父母在庭上火力全開，不但拿兒子的自閉症當擋箭牌，宣稱那只是兒子控制不住情緒的氣話，並非故意傷害，還砲火猛烈地指責李童家長。他們認為李童應該訓練心理韌性，不該玻璃心，甚至嘲諷對方家長請4位律師是為富不仁，種種言論讓人聽了超傻眼。

恐嚇受害人家長法官聽不下去
另外，陳童父母話鋒一轉也反嗆李童爸爸身為武術教練，兒子從小看到大，怎麼可能被幾句宣洩情緒的話就嚇破膽，還叫受害母親去找工作，言詞相當不可理喻。雖然被告方辯稱這不構成霸凌，但法官認為這已經是嚴重的恐嚇行為。

法官強調11歲的孩子已能識別行為後果，這種針對身體安全的威脅足以讓人陷入極度恐懼，已實質侵害精神自由。陳童父母平時沒教好情緒管理，事後還護短，理應連帶受罰。法官最後判賠3.5萬元，至於受害家長本身提出的撫慰金請求，則因不符合法定身分法益侵害的標準，遭到法官駁回。


更多鏡週刊報導
中市府沒人受處分！少棒狼師案受害者破80人　教育局長狀況外遭轟：麻木不仁
逼學生自拍「指定畫面」：你看起來很壞　北市噁師還威脅他喊爸爸陪泡湯
色狼處長鑽漏洞／最嚴厲行政處分藏後門　台中色狼處長竟重考直奔中央部會

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 5443 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／伊朗接受「停火2週」　新任領袖穆吉塔巴批准
快訊／伊朗同意停火！　10日與美國在巴基斯坦首都談判
今晨全台有雨！　下波變天時間曝
快訊／川普同意停止攻打伊朗兩週　白宮：以色列同步
快訊／中俄出手否決！　聯合國荷莫茲海峽決議破局
巴基斯坦提停火！美股最終反彈小跌　台積電ADR收漲0.96％
快訊／巴基斯坦總理提停火2週　喊話川普延長「最後通牒」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

家教？兒子霸凌同學「死亡威脅」　家長出庭嘲諷對方玻璃心

南投貨車跌落50米深谷　兄弟檔一死一傷

跑山獸搜救有多猛？專家嘆「台灣恐沒人追得上」

中和興南路深夜火警！5樓公寓頂加「竄大量濃煙」　3人緊急撤離

疑發國難財！台塑爆「假減產真哄抬」釀塑膠袋之亂　士檢再約談6人

徐春鶯《反滲透法》首開庭　彙報對岸：京華城案柯文哲很快會被押

「警界余文樂」隔空互槓小草…拿6000和解　涉私查個資新莊警開鍘

人妻熟睡…遭鄰居闖家中侵犯！老公驚醒狂追壓制　他下跪求別報警

快訊／台中20歲女大生陳屍校內宿舍　學校幹部驚見不幸急報警

傳肥料價格大漲！彰檢查訪溪州農會喊「免驚」：庫存充足

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

川普發最後通牒！　威脅大規模轟炸民用設施：一夜摧毀伊朗

建商違約件數暴增16倍！42%民眾看跌房價！專家點出「房價回檔」關鍵信號｜地產詹哥老實說完整版 EP304

與宋濤敬酒稱民意希望兩岸交流　鄭麗文：和平路線對台灣最有利

失聯移工慘遭聯結車「分屍」！妻淚眼指認…遺物捧胸前悲痛離開

「和平廳」宴請鄭麗文　宋濤大讚：兩黨深化交流對話新起點

家教？兒子霸凌同學「死亡威脅」　家長出庭嘲諷對方玻璃心

南投貨車跌落50米深谷　兄弟檔一死一傷

跑山獸搜救有多猛？專家嘆「台灣恐沒人追得上」

中和興南路深夜火警！5樓公寓頂加「竄大量濃煙」　3人緊急撤離

疑發國難財！台塑爆「假減產真哄抬」釀塑膠袋之亂　士檢再約談6人

徐春鶯《反滲透法》首開庭　彙報對岸：京華城案柯文哲很快會被押

「警界余文樂」隔空互槓小草…拿6000和解　涉私查個資新莊警開鍘

人妻熟睡…遭鄰居闖家中侵犯！老公驚醒狂追壓制　他下跪求別報警

快訊／台中20歲女大生陳屍校內宿舍　學校幹部驚見不幸急報警

傳肥料價格大漲！彰檢查訪溪州農會喊「免驚」：庫存充足

快訊／伊朗同意停火！　10日與美國在巴基斯坦首都談判

快訊／伊朗接受「停火2週」　新任領袖穆吉塔巴批准

家教？兒子霸凌同學「死亡威脅」　家長出庭嘲諷對方玻璃心

澀谷撞人族「當場被逮」全都錄　網路柯南抓貓膩

捕獲野生夜魔俠！漫展「反向搭訕粉絲」求合照　真相曝光網笑瘋

肝臟迅速卡油4元凶　醫：吃對東西「脂肪砍半」

快訊／川普同意停止攻打伊朗兩週　白宮：以色列同步

台北「地雷禁區」無人送餐　外送員改地標嗆：讓他們餓死

3狀況塑膠袋不易訂購　經長曝整體供貨情況

周杰倫捧場也沒用！邱凱偉澳洲開珍奶店驚傳收攤　月租金37萬

【戰火瀕失控】川普最後通牒倒數　伊朗號召青年組「人肉盾牌」護電廠

社會熱門新聞

35歲男慘遭聯結車「分屍」！妻捧遺物悲痛離開

人妻熟睡…遭鄰居闖家中侵犯！老公驚醒狂追壓制

北投皇池再爆偷拍　碩士男大眾裸湯狂攝6人

中和深夜大火！頂樓鐵皮屋全面燃燒

聯結車撞工地「行人頭身分離亡」身分曝

跑山獸搜救有多猛？專家嘆「台灣恐沒人追得上」

台塑遭控假減產真哄抬！士檢擴大約談6人

「警界余文樂」槓小草　涉查個資送辦

53童遭棒球教練性侵　中市府「無人受處分」挨轟

涉「台版地面師」撈千萬　戶政員求交保：餘生贖罪

即／台中某大學女大生陳屍校內宿舍

餐廳業者公布網路留負評消費者個資　嘉院判刑5月

徐春鶯首開庭　彙報對岸：柯很快會被押

台中2歲童8樓墜落！「口鼻流血」重傷搶救中

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

即／中俄否決　聯合國荷莫茲海峽案破局

伊朗全面切斷與美國所有聯繫！

跟水滿無關！除濕機「1處沒洗」變自燃火球

美以聯軍攻擊伊朗橋樑、鐵路

美軍夜襲伊朗石油命脈！哈格島傳多起巨響

35歲男慘遭聯結車「分屍」！妻捧遺物悲痛離開

川普嗆「文明消逝」引爆核武疑雲　白宮出面說明

快訊／川普預警：一個文明將在今晚殞落

一堆台人拿i17 Pro！「她日本驚見一幕」超衝擊

懷孕仍下海拍片！29歲女優曝「特殊癖好銷量更好」

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

快訊／川普同意停止攻打伊朗兩週　白宮：以色列同步

自爆「家裡被搜出100本存摺」引討論　陳佩琪揭原因：有很多嗎？

中石化爆重訊！明起停牌

伊朗先報復沙烏地石化廠　火光沖天

更多

最夯影音

更多
洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查
79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面