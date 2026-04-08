獨／啦啦隊甜心淪詐團車手！　素顏上法院慘賠

記者黃宥寧／台北報導

北市一名年僅21歲的游姓女子，外型清秀，在社群平台擁有「百變女王」稱號，平時分享跳舞等才藝，甚至曾以啦啦隊應援形象吸引粉絲關注；未料卻涉入詐騙集團，擔任面交車手協助收取投資詐騙款項。檢方依組織犯罪、洗錢等罪嫌提起公訴。士林地院開庭時，游女當庭坦承犯行，並與被害人達成和解。

游女自2025年10月11日起，加入由暱稱「Abby醫美諮詢」、「景澤」、「李凱族」等人組成的詐騙集團，擔任面交車手，並約定每日報酬1500元。該集團先透過LINE聯繫被害人，誘導其至「8V交易所」網站投資虛擬貨幣，營造可獲利假象，使被害人陷於錯誤。

▲21歲游姓女子先前為某啦啦隊成員卻淪為車手。 （合成圖／翻攝自IG、記者黃宥寧攝）

2025年10月14日22時28分許，游女依指示前往北市內湖區康寧路一帶，向被害人收取現金19萬8,900元，隨後再將款項攜往捷運東湖站附近交付其他成員，以此方式隱匿犯罪所得來源。

然而，游女於擔任車手期間，從中取得約3至4萬元不等報酬，並與詐騙集團成員分工合作，共同完成收款與轉交行為，涉案事證明確，因此依法提起公訴。

法院開庭審理時，游女素顏戴著口罩現身，模樣宛如鄰家女孩，未委任律師，由家人陪同出庭。庭上她坦承犯行，並與被害人以19萬8,000元達成分期和解，約定每月10日前給付1萬5,000元，待全數清償後，被害人同意請求法院給予緩刑。

游女坐在被告席上表示，自己共擔任車手3次面交，每次車資約1萬元，共取得3萬元報酬，除此之外未領取其他薪資。由於她當庭認罪，法官裁定改採簡式審判程序，並訂於下月宣判。

庭後，記者詢問她為何會擔任車手，是否因缺零用錢所致，游女未作回應，僅與家人快步離開法院。