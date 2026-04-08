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澀谷撞人族「當場被逮」全都錄　網路柯南抓貓膩

▲▼澀谷撞人族當場被抓求饒。（圖／翻攝IG）

▲澀谷撞人族當場被抓求饒影片瘋傳。（圖／翻攝IG，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

日本東京澀谷撞人族在社群上引起討論，不過最近出現一部影片，內容是澀谷撞人族撞人後被直接逮住。該影片在社群上影起瘋傳，不過也有鍵盤柯南找到貓膩，認為這部影片是故意擺拍造假的，儘管真實性目前不得而知，但仍引起網路高度關注。

▲▼澀谷撞人族當場被抓求饒。（圖／翻攝IG）

▲▼澀谷撞人族當場被抓求饒。（圖／翻攝IG）

影片中一位名身穿深色套裝、戴著口罩的短髮日本女子，在人潮洶湧的街頭無視他人安全，看準目標後直接用身體側邊發力，猛烈撞擊路中央正在留影的遊客。突如其來的暴力行為讓受害者重心不穩，畫面極其驚險，隨後肇事女子企圖快步離去，沒想到被受害方的同行者立刻揪住，雙方在街頭爆發爭執。

▲▼澀谷撞人族當場被抓求饒。（圖／翻攝IG）

▲▼澀谷撞人族當場被抓求饒。（圖／翻攝IG）

面對當街襲擊絕不姑息
影片後段就可以看到撞人族被當場斥責，甚至作勢反擊震懾，原本態度冷漠的撞人女見狀瞬間變臉，收起原本挑釁的氣勢，縮著身體顯得相當驚恐。在眾人圍堵要求下，她被迫摘掉口罩露出真面目，並露出懊悔神情，彎著腰不斷向受害者鞠躬道歉，最後才在尷尬與恐懼中狼狽脫身。

▲▼澀谷撞人族當場被抓求饒。（圖／翻攝IG）

撞人族隱匿性高難追緝
這部影片在社群上迅速流傳，不過有位網友發現留言「影片開頭就能看到，她當時正往反方向走，看了模特兒一眼，然後轉身，擠過人群，徑直撞向模特兒。這要嘛是擺拍，要嘛就是她莫名其妙不喜歡那個模特兒。」

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