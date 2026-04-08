　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北「地雷禁區」無人送餐　外送員改地標嗆：讓他們餓死

▲外送平台。（圖／協會提供）

▲台北外送禁區？男網友嘆等1小時都沒人接單，外送員現身曝原因。（資料照／協會提供）

記者柯沛辰／綜合報導

不少人每天都靠外送解決三餐，但近日一名男網友發現，台北車站前一處Google Maps地標被改名為「白癡大雷區不要接，讓他們自己餓死27樓」，讓他忍不住疑惑「這就是我們這棟叫外送等一小時，都沒人接單的原因？」沒想到真的釣出內行外送員解答。

▲▼台北「地雷禁區」無人送餐　外送員改地標嗆：讓他們餓死。（圖／翻攝自Threads）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台北車站前地標被改名「讓他們餓死」。（圖／翻攝自Threads）

地標遭改名成「大雷區」　原PO懷疑因此沒人接單

原PO在Threads發文表示，他發現台北車站前的地標被改名為「白癡大雷區不要接」、「讓他們自己餓死27樓」，讓他感嘆，為何他和同事們叫外送，都遲遲等不到外送員接單，現在或許知道原因了。

外送員爆氣點出2大關鍵　禁行機車又得爬到27樓

對此，有外送員在留言區爆氣反問2個問題：一、忠孝西路是不是禁行機車？二、外送員靠什麼交通工具來做配送？「為了送那個西路大雷區，司機還要繞路再繞路、接著繼續改用走路才能抵達目的地，你TMD還27樓，怪不得狗都不送！」

其他外送員也紛紛附和，「感謝標記」、「不能停車，客戶死活不接電話，還要送上樓」、「忠孝西路，聰明的外送員看到基本上就是直接棄單跟轉單」、「23點過後機車可通行，會考慮送」、「你們那一排就是顧人怨，還有你們對面6號，餓死活該，你們真的是鄰居」、「有時間等一個小時，不下去買？」、「電梯要等很久，錢又沒比較多」。

內行建議下樓取餐、加小費　直言問題在地點不是人

對此，有內行外送員建議，「把姓名改成下樓取餐，地址改8號出口，原因寫下去拿，保證能改善」、「建議給小費，地點太差，不是你們的錯，但別人不送也不是他們的錯」、「沒有送不了的地方 只有送不了的價格，你把你的暱稱改成送一單小費500，我不信還是沒人送」掀起熱議。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 5443 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／伊朗接受「停火2週」　新任領袖穆吉塔巴批准
快訊／伊朗同意停火！　10日與美國在巴基斯坦首都談判
今晨全台有雨！　下波變天時間曝
快訊／川普同意停止攻打伊朗兩週　白宮：以色列同步
快訊／中俄出手否決！　聯合國荷莫茲海峽決議破局
巴基斯坦提停火！美股最終反彈小跌　台積電ADR收漲0.96％
快訊／巴基斯坦總理提停火2週　喊話川普延長「最後通牒」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台北「地雷禁區」無人送餐　外送員改地標嗆：讓他們餓死

天氣將大反轉！　全台「至少一周高溫大太陽」

裸辭後仍想每天有事做　過來人給2建議：找回生活樂趣

IVE來台門票秒殺！粉絲搶票「帳號被鎖」　拓元回應了

短今疑手滑誤發「D級深溝」照　本人親回應

今晨全台有雨！　下波變天時間曝

北車商辦地標遭改「外送大雷區」！外送員曝2死穴：讓他們餓死

跟水滿無關！除濕機「1處沒洗」變自燃火球　消防員：毫無預警

煮沸也沒用！除濕機水=細菌湯　專家親授「3宜、4避」原則

LINE「14款免費貼圖」限時下載！養樂多超人、麥當勞霹靂甜心傳

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

川普發最後通牒！　威脅大規模轟炸民用設施：一夜摧毀伊朗

建商違約件數暴增16倍！42%民眾看跌房價！專家點出「房價回檔」關鍵信號｜地產詹哥老實說完整版 EP304

與宋濤敬酒稱民意希望兩岸交流　鄭麗文：和平路線對台灣最有利

失聯移工慘遭聯結車「分屍」！妻淚眼指認…遺物捧胸前悲痛離開

「和平廳」宴請鄭麗文　宋濤大讚：兩黨深化交流對話新起點

台北「地雷禁區」無人送餐　外送員改地標嗆：讓他們餓死

天氣將大反轉！　全台「至少一周高溫大太陽」

裸辭後仍想每天有事做　過來人給2建議：找回生活樂趣

IVE來台門票秒殺！粉絲搶票「帳號被鎖」　拓元回應了

短今疑手滑誤發「D級深溝」照　本人親回應

今晨全台有雨！　下波變天時間曝

北車商辦地標遭改「外送大雷區」！外送員曝2死穴：讓他們餓死

跟水滿無關！除濕機「1處沒洗」變自燃火球　消防員：毫無預警

煮沸也沒用！除濕機水=細菌湯　專家親授「3宜、4避」原則

LINE「14款免費貼圖」限時下載！養樂多超人、麥當勞霹靂甜心傳

快訊／伊朗同意停火！　10日與美國在巴基斯坦首都談判

快訊／伊朗接受「停火2週」　新任領袖穆吉塔巴批准

家教？兒子霸凌同學「死亡威脅」　家長出庭嘲諷對方玻璃心

澀谷撞人族「當場被逮」全都錄　網路柯南抓貓膩

捕獲野生夜魔俠！漫展「反向搭訕粉絲」求合照　真相曝光網笑瘋

肝臟迅速卡油4元凶　醫：吃對東西「脂肪砍半」

快訊／川普同意停止攻打伊朗兩週　白宮：以色列同步

台北「地雷禁區」無人送餐　外送員改地標嗆：讓他們餓死

3狀況塑膠袋不易訂購　經長曝整體供貨情況

周杰倫捧場也沒用！邱凱偉澳洲開珍奶店驚傳收攤　月租金37萬

【休旅車突鬼切】客運煞不住撞上！ 小貨車衰遭波及

生活熱門新聞

跟水滿無關！除濕機「1處沒洗」變自燃火球

一堆台人拿i17 Pro！「她日本驚見一幕」超衝擊

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

短今疑手滑誤發「D級深溝」照　本人親回應

雨擴全台！　強對流鋒面來了

今晨全台有雨！　下波變天時間曝

外送員看到就跳過！北車一棟樓成大雷區原因曝

快訊／2縣市大雨特報　下到晚上

天氣將大反轉！　全台「至少一周高溫大太陽」

麻豆倒閉！前AV女優喊「報應」曝當年被要求拍超過份劇情

明天清晨仍有雨　周四起全台高溫上看30度

裸辭後想每天有事做　過來人給2建議

快訊／雨神上班！　鋒面抵達了

台北地雷區無人要送餐　外送員怒嗆：讓他們餓死

更多熱門

相關新聞

68歲外送員暖舉　網募214萬送他退休

68歲外送員暖舉　網募214萬送他退休

美國愛達荷州一間達美樂披薩可樂缺貨，68歲外送員辛普森（Dan Simpson）竟「自掏腰包」買給顧客，他因此爆紅並獲得6萬6738美元（約新台幣214萬元）網友捐款，不必再為退休金煩惱。

安全帽裝紀錄器遭誤會　外送員挨棍擊頭3次

安全帽裝紀錄器遭誤會　外送員挨棍擊頭3次

外送員慘死「遭疑生前比中指」　消防粉專揭2細節

外送員慘死「遭疑生前比中指」　消防粉專揭2細節

中壢外送員遭輾亡　曝背景「從軍20年退伍」

中壢外送員遭輾亡　曝背景「從軍20年退伍」

中壢外送員慘死！遭疑生前比中指　家屬：搞不好在求救啊

中壢外送員慘死！遭疑生前比中指　家屬：搞不好在求救啊

關鍵字：

外送員

讀者迴響

熱門新聞

即／中俄否決　聯合國荷莫茲海峽案破局

伊朗全面切斷與美國所有聯繫！

跟水滿無關！除濕機「1處沒洗」變自燃火球

美以聯軍攻擊伊朗橋樑、鐵路

美軍夜襲伊朗石油命脈！哈格島傳多起巨響

35歲男慘遭聯結車「分屍」！妻捧遺物悲痛離開

川普嗆「文明消逝」引爆核武疑雲　白宮出面說明

快訊／川普預警：一個文明將在今晚殞落

一堆台人拿i17 Pro！「她日本驚見一幕」超衝擊

懷孕仍下海拍片！29歲女優曝「特殊癖好銷量更好」

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

快訊／川普同意停止攻打伊朗兩週　白宮：以色列同步

自爆「家裡被搜出100本存摺」引討論　陳佩琪揭原因：有很多嗎？

中石化爆重訊！明起停牌

伊朗先報復沙烏地石化廠　火光沖天

更多

最夯影音

更多
洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查
79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面