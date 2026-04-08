台北「地雷禁區」無人送餐　外送員改地標嗆：讓他們餓死

▲台北外送禁區？男網友嘆等1小時都沒人接單，外送員現身曝原因。（資料照／協會提供）

記者柯沛辰／綜合報導

不少人每天都靠外送解決三餐，但近日一名男網友發現，台北車站前一處Google Maps地標被改名為「白癡大雷區不要接，讓他們自己餓死27樓」，讓他忍不住疑惑「這就是我們這棟叫外送等一小時，都沒人接單的原因？」沒想到真的釣出內行外送員解答。

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▲台北車站前地標被改名「讓他們餓死」。（圖／翻攝自Threads）

地標遭改名成「大雷區」 原PO懷疑因此沒人接單

原PO在Threads發文表示，他發現台北車站前的地標被改名為「白癡大雷區不要接」、「讓他們自己餓死27樓」，讓他感嘆，為何他和同事們叫外送，都遲遲等不到外送員接單，現在或許知道原因了。

外送員爆氣點出2大關鍵 禁行機車又得爬到27樓

對此，有外送員在留言區爆氣反問2個問題：一、忠孝西路是不是禁行機車？二、外送員靠什麼交通工具來做配送？「為了送那個西路大雷區，司機還要繞路再繞路、接著繼續改用走路才能抵達目的地，你TMD還27樓，怪不得狗都不送！」

其他外送員也紛紛附和，「感謝標記」、「不能停車，客戶死活不接電話，還要送上樓」、「忠孝西路，聰明的外送員看到基本上就是直接棄單跟轉單」、「23點過後機車可通行，會考慮送」、「你們那一排就是顧人怨，還有你們對面6號，餓死活該，你們真的是鄰居」、「有時間等一個小時，不下去買？」、「電梯要等很久，錢又沒比較多」。

內行建議下樓取餐、加小費 直言問題在地點不是人

對此，有內行外送員建議，「把姓名改成下樓取餐，地址改8號出口，原因寫下去拿，保證能改善」、「建議給小費，地點太差，不是你們的錯，但別人不送也不是他們的錯」、「沒有送不了的地方 只有送不了的價格，你把你的暱稱改成送一單小費500，我不信還是沒人送」掀起熱議。