3狀況塑膠袋不易訂購　經長曝整體供貨情況

記者黃翊婷／綜合報導

經濟部長龔明鑫昨日（7日）與全國商圈代表召開「關懷商圈塑膠製品影響現況座談會」，會後談及，目前整體而言塑膠袋的供貨量仍算穩定，但3狀況確實比較不易訂購，包含零散或零售部分、偏鄉地區、特殊規格。

▲經濟部長龔明鑫。（資料照／記者黃國霖攝）

近期受到國際情勢影響，全球石化供應鏈產生波動，民間出現塑膠袋短期供貨較為吃緊的狀況。經濟部長龔明鑫7日與全國商圈代表召開「關懷商圈塑膠製品影響現況座談會」，找來各地商圈人員了解塑膠袋供應、採購成本及相關調度情形。

3狀況塑膠袋難買

龔明鑫在會後受訪時提到，目前整體而言塑膠袋的供貨量仍算穩定，但零散或零售部分、偏鄉地區、特殊規格，確實比較不易訂購，價格方面也有些波動，經濟部已經啟動塑膠袋平價專案，並與上游原料製造商、下游塑膠袋製造商以及通路商進行溝通。

▲國內近期出現「塑膠袋之亂」。（示意圖／記者劉維榛攝）

政府啟動5措施因應

經濟部表示，政府已經啟動5項因應措施，包含協調上游業者擴大生產、優先提供塑膠袋與包材生產所需原料、穩定零售通路供貨、建立原物料供應通報網及專線媒合機制，以及強化中央與地方政府聯繫平台，持續掌握各地需求並即時協助處理。

經濟部強調，為了因應塑膠袋局部缺貨情形，對於商圈短期補貨需要，會協調零售通路與相關業者全力支應，後續也會持續滾動檢討供需狀況，適時調整因應作法，並透過與各界攜手合作，降低國際因素對內需市場的影響。另外，經濟部也鼓勵民眾自備購物袋、落實循環使用，共同兼顧民生需求與環境永續。