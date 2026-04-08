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跑山獸搜救有多猛？專家嘆「台灣恐沒人追得上」

▲▼黃姓山友登東卯山東峰失聯47天，今(11)日跑山獸在步道下方發現疑似失蹤者的鞋帽，在深80米深谷發現已身亡。（圖／記者李陳信得攝）

▲黃姓山友登東卯山東峰失聯47天，最終被跑山獸尋獲。（圖／記者李陳信得攝，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

山搜高手「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）去年8月接受10萬元委託，歷經重重困難，尋獲在台中失蹤的黃姓山友遺體。不料，卻遭一名林姓搜救教官痛批「趁火打劫」，引發爭議。對此，登山專家蔡日興坦言，Petr的探勘能力，台灣恐沒人追得上，而他也早就料到Petr總有一天會被人忌妒攻擊。

Petr探勘風格太徹底　「雙北都快被他掃爛了」

蔡日興在臉書社團「魔境熊登山客」發文表示，他和Petr因越野跑結識，相處過程中，他發現對方探勘的風格非常徹底，「他的做法，是一區一區很認真去跑每一條小路，後來才知道這是Hash風格。而他做到這種程度，台灣人老實說可能沒有任何人能追上。而且他是兩個月換一區，雙北都快被他掃爛了。」

從雪山山難案發光　細心注意到消防忽略的登山杖

蔡日興回憶，他們2020年接獲朋友委託，尋找一名雪山山難的山友，一開始就知道是要去找遺體，也是Petr在搜救圈發光的起點。當時Petr細心注意到被消防忽略的登山杖，那是山難者所遺留，也是一切分析的錨點。

▲▼黃姓山友登東卯山東峰失聯47天，今(11)日跑山獸在步道下方發現疑似失蹤者的鞋帽，在深80米深谷發現已身亡。（圖／記者李陳信得攝）

最讓他印象深刻的是，當時Petr搜救不僅速度快、用腦想，還會「情境式套入迷途者」，並透過足跡和路徑，一併掌握其他搜救者的行跡，讓蔡日興不禁暗自心驚「他（Petr）真的要做這件事，會輾壓整個搜救圈。」

感嘆Petr不懂「台灣人的賤」　搜救還得面對一堆亂象

不過，蔡日興感嘆，Petr「不懂台灣人的賤」，明明搜救已經很傷神，還有家屬身邊一堆亂七八糟的人，弄權、弄鬼神，讓家屬也跟著擺盪，不尊重Petr的專業，還會覺得Petr不值得，甚至利用悲情光環，無止盡的要求。

做得太好反遭忌妒　不退休根本等著被攻擊

蔡日興坦言，Petr在這一塊真的是天才，自行領悟出很多搜救理論，也在搜救圈愈碰愈深，「你從一開始就不應該碰搜救，可是你又已經做這麼好了」。他指出，其實台灣正派搜救圈很簡單，大家都只是想要救人，光救到一個活人就能講一輩子，但Petr卻做到不只一次，「不退休根本等著遭忌妒。」

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