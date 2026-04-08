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IVE來台門票秒殺！粉絲搶票「帳號被鎖」　拓元回應了

▲▼IVE首攻台北小巨蛋！9月連唱2場「最低票價才800」　4／3全面開賣。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲IVE首攻台北小巨蛋，9月11、12日連唱2場。（圖／Live Nation Taiwan提供，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

韓國女團IVE第二次世界巡演《SHOW WHAT I AM》，9月來台開唱。不料門票本月3日開賣，馬上被秒殺，還有粉絲反映搶票時「帳號被鎖住」，不得不找上立委黃捷求助。對此，拓元售票系統7日回應，絕不容許使用購票程式、自動化工具，一經認定將直接鎖定或停權，若認為權益受損，可逕向各地消保官提出申訴。

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拓元重申禁用外掛搶票　違規帳號將直接鎖定或停權

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拓元發聲明強調，為維護購票機制的公平性，並保障多數歌迷的正當購票權益，再次嚴正重申：任何透過購票程式、自動化工具或其他類似方式增加購票速度的行為，均屬不當使用，拓元絕不容許。

聲明指出，隨著《文化創意產業發展法》完成修法，以不正方式購票之行為已明確納入監管與查處範圍。拓元已依據法規精神，將相關行為列為重點監控項目，並持續強化內部管理與稽核機制。

經常性比對異常購票模式　判定需時間但查獲就處分

拓元表示，購票系統會經常性地檢視系統操作與交易紀錄，針對明顯不可能由一般人為操作所產生的購票模式進行分析與判定，為求謹慎每個判定自查獲到判定都會花費一定時間查核，一經確認涉及不當程式或異常操作行為，拓元將依據會員服務條款第九條禁止事項，直接對相關帳號採取鎖定或停權措施，以防止購票秩序進一步遭到破壞。

拓元：至今尚無任何經申訴後證實系統誤判案例

此外，針對部分情節重大之案件，拓元也會主動提出檢舉、移送相關偵查機關進行調查，以確認是否涉及組織性犯罪或不法集團行為。目前相關案件多仍在司法調查程序中，拓元不排除依法追究相關責任。對於已遭鎖定或停權之帳號，若會員主張權益受損，可依現行法制途徑，逕向各地消費者保護官提出申訴。

拓元強調，截至目前為止，尚無任何經申訴後證實系統誤判之案例。因此提醒所有會員，請勿心存僥倖或嘗試使用任何影響購票公平性的工具或方式。拓元將持續以最嚴謹的態度，捍衛公平購票環境，並依法採取一切必要措施。

▲▼IVE首攻台北小巨蛋！9月連唱2場「最低票價才800」　4／3全面開賣。（圖／Live Nation Taiwan提供）

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