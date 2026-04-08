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川普最後通牒倒數！伊朗先報復沙烏地工業區石化廠　火光沖天

▲▼伊朗襲擊沙烏地阿拉伯的工業城市朱拜爾（Jubail），為全球最大的煉油和石化中心之一。（圖／翻攝自Ｘ）

▲伊朗用飛彈與自殺式無人機攻擊沙烏地朱拜爾石化區，為全球最大的煉油和石化中心之一。（圖／翻攝自Ｘ）

記者董美琪／綜合報導

伊朗宣稱，已對沙烏地阿拉伯朱拜爾（Jubail）石化工業區發動攻擊，以回應本月早些時候伊朗南部阿薩盧耶（Asaluyeh）石化廠遭襲事件。這也展現，在美國總統川普（Donald Trump）最後通牒壓力下，德黑蘭仍具回擊能力。

據路透社報導，朱拜爾是沙烏地阿拉伯石油產業下游的核心工業區，擁有沙烏地國營石油巨擘沙烏地阿美（Aramco）、其石化子公司沙烏地基礎工業公司（SABIC）以及多家與西方能源企業合作的合資公司，投資規模多達數十億美元。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）發表聲明指出，他們已動用數枚中程飛彈和數架自殺式無人機，擊中朱拜爾的若干設施，包括沙達拉（Sadara）廠區，以及美國能源公司埃克森美孚（ExxonMobil）的部分設施。沙達拉為沙烏地阿美與陶氏化學（Dow Chemical）共同投資的200億美元合資項目，但已於上週暫停運作。

目前尚無官方消息確認朱拜爾設施是否遭到實質破壞。路透社取得的影像顯示，朱拜爾方向可見煙霧與火光。

沙烏地阿拉伯國防部稍早表示，防空系統成功攔截了七枚自波斯灣發射的彈道飛彈，彈片落在能源設施附近。

另外，伊朗革命衛隊還提到，他們打擊了朱拜爾附近佳瑪（Juaymah）的一處設施，該設施據稱屬於美國石化公司雪佛龍菲利普（Chevron Phillips），但實際上該公司在佳瑪並無據點，主要設施位於朱拜爾。

川普先前已向伊朗下達最後通牒，要求今日前恢復波斯灣石油運輸通道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）通行，否則美方將對民用基礎設施採取打擊。伊朗則揚言，將對波斯灣地區類似設施進行報復。

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