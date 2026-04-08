北車商辦地標遭改「外送大雷區」！外送員曝2死穴：讓他們餓死

▲北車商辦地標遭改「外送雷區」，外送員揭忠孝西路禁行機車是棄單主因。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

台北車站周邊商辦大樓林立，近日卻傳出淪為「外送禁地」！有民眾發現，台北車站附近一棟商辦大樓，在Google Maps上的地標竟被惡搞成「大雷區不要接讓他們自己餓死27樓」，引發熱議。不少上班族也抱怨，常常等外送超過1小時仍無人接單，而外送員則點出背後關鍵原因。

忠孝西路禁行機車成死穴 外送員：繞路繞到哭

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有網友在社群平台發文指出，發現該棟大樓地標名稱相當誇張，讓他忍不住直呼，難道這就是外送遲遲沒人接單的原因？貼文曝光後，不少在附近上班的民眾也有共鳴，表示確實經常叫不到外送，甚至等到下班餐點都還沒送達，只好取消訂單。

也有民眾認為，地標名稱多少會影響外送員接單意願，看到「大雷區」標示，可能會直接避開，進一步加劇「沒人送」的情況。

忠孝西路禁行機車 外送員：根本不划算

對此，多名外送員指出，真正原因其實與地理與交通限制有關。忠孝西路一段部分路段長達近1公里禁止機慢車通行，導致以機車為主的外送員難以直接抵達。

外送員表示，若要送到該區，不僅需要不斷繞路，最後還可能得下車步行，甚至面臨違規停車風險，加上部分訂單還需送上高樓層，「時間成本太高、報酬不成比例」，因此多半會選擇棄單或不接單。

此外，也有內行人補充，忠孝西路單、雙號側停車條件差異大，加上道路為單向通行，配送難度進一步提升。即使有外送員願意接單，也常因繞路耗時，導致餐點延誤。

對於地標被惡搞一事，外送平台則表示，若地標名稱異常影響服務，民眾可主動向 Google 提出修正建議，以免長期成為「外送禁地」。也有網友分享解法，例如將地址改為捷運出口、或備註「下樓取餐」，提高外送員接單意願。