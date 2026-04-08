不是丟捧花！新郎丟「寶可夢限量卡牌禮盒」　引爆全場男性大亂鬥

▲新郎在婚禮現場丟寶可夢卡牌禮盒，讓一群男賓客當場陷入瘋狂爭奪。（圖／翻攝自IG／chubfk_）

圖文／CTWANT

西式婚禮都會由新娘丟出捧花，把新人的喜氣傳遞給未婚人士。不過，國外一場婚禮的丟捧花環節，不僅改成新郎來丟，還將花束改成限量《寶可夢》卡牌禮盒，吸引一群男賓在後方「搶捧花」，新郎將禮盒丟出後，瞬間引發男賓瘋狂搶奪。畫面曝光後，引發網路熱議，吸引數百萬次觀看。

日前一名網友在IG分享一場婚禮片段，影片中可見，婚禮中新郎手上拿著一盒限量暢銷款《寶可夢》卡牌禮盒，新郎後方站滿整群男賓虎視眈眈盯著禮盒，新郎將禮盒丟出後，一群男賓同時衝上前爭搶，還有人直接疊在一起搶奪，畫面又亂又好笑，影片曝光後迅速爆紅，目前已累積340萬次觀看。

最後，這場混戰由一名長髮男子成功搶到禮盒，雖然禮盒在爭搶中被擠壓變形，但他還是興奮表示「這是我人生中最大的成就」。該名男子之後也上傳開箱影片，共抽中3張稀有卡牌，其中1張全圖噴火龍在收藏市場價格驚人，高達至少3923美元（約新台幣13萬元）。

據了解，這款《寶可夢》卡牌禮盒，是2025年底推出的限量款禮盒「寶可夢TCG︰超級進化—幻影火焰菁英訓練家禮盒」（Mega Evolution—Phantasmal Flames Elite Trainer Box），一盒有11包卡牌，售價約59.99美元（約新台幣1900元），但在二手市場價格被炒到100至600美元（約新台幣3225至1.9萬元），因此才會讓現場男賓如此瘋狂。

▲「寶可夢TCG︰超級進化—幻影火焰菁英訓練家禮盒」。

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