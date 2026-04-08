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去年北市遊覽車撞行道樹案　運安會公布調查：建議強化淨高管理

▲▼去年3月3日1輛遊覽車行經台北市中山區民權東路二段，撞上人行道上的行道樹。（圖／運安會提供）

▲去年3月3日1輛遊覽車行經台北市中山區民權東路二段，撞上人行道上的行道樹。（圖／運安會提供）

記者周湘芸／台北報導

去年3月3日1輛遊覽車行經台北市中山區民權東路二段，撞上人行道上的行道樹，造成21人受傷。國家運輸安全調查委員會公布調查報告指出，主因行道樹生長過度傾斜造成車道淨高不足，且警示帶辨識度不佳，建議台北市府強化管理機制。

廣承泰公司遊覽車去年3月3日晚間6時18分，行經台北市中山區民權東路二段，撞擊人行道上的行道樹，車上共載有駕駛員1人、隨團服務人員1人及乘客20人，最終造成21人受傷、車體受損。

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運安會調查指出，因行道樹生長過度傾斜造成車道淨高不足，且樹上綁設的警示帶辨識度不佳，事故當時駕駛員注意力受周邊車流量大影響，且未預期車道上方可能存在障礙，導致未能及時察覺而撞擊行道樹。

運安會表示，公園處巡查行道樹後，因行道樹傾斜與車道淨高不足而綁設警示帶，或經樹木安全評估為具高環境公共安全風險，但仍導致車輛撞擊行道樹情形發生，顯示現有行道樹巡查與樹木安全評估等處理機制，不足以有效避免行道樹淨高不足的情形發生。

運安會也說，事故路段在調整車道後，停車格位於外側車道內，尖峰時段禁止停車成為一般車輛行駛區域，在外側車道邊線距離人行道過近的情況下，將使車輛通行時更容易接近人行道邊緣，增加碰觸或撞擊行道樹的風險。

對此，運安會建議，台北市政府應強化行道樹淨高管理機制，於巡查及樹木安全評估作業中納入對道路淨高的系統性檢核，並建立必要的修剪準則與處置程序，避免行道樹入侵車道而造成車道淨高不足的情況發生。

運安會也說，台北市政府重新配置或調整外側車道時，可參照「市區道路及附屬工程設計規範」，檢視車道邊線與行道樹等公共設施的安全淨距及淨高，並適時修剪行道樹或調整車道配置，以降低行道樹遭受碰撞的風險。

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