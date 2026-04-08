南韓女性開始生小孩了！台灣成全球生育率最低國　再39年人口剩半

▲台灣生育率進入「跳水式」下滑。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

台灣少子化問題持續惡化，人口減少速度已超出預期。據內政部統計，2024年台灣總和生育率降至0.695人，創下歷史新低，不僅低於官方預估的0.87人，也顯示出生人口持續萎縮。值得注意的是，在亞洲地區中，韓國去年總和生育率回升至0.8人，使台灣在主要國家中成為生育率最低的地區之一。

《韓聯社》報導，台灣的人口結構變化也正進一步加劇。原先預估台灣人口於2070年減半的時間點，已提前至約2065年。相關數據預計將納入國家發展委員會（NDC）今年8月公布的最新人口推估報告中。

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統計數據亦顯示，去年台灣出生人數為10萬7812人，結婚對數為10萬4376對，雙雙創下新低，反映年輕世代婚育意願下降。此外，婚育年齡明顯延後，2024年男性平均初婚年齡為33.1歲、女性為31.1歲，女性首次生育年齡達31.7歲，較過去世代晚約5至7年。

在人口老化方面，受低生育率影響，預計至2070年，台灣45至64歲中高齡人口占比將超過60％，高於原先預估的55.9％，人口結構壓力日益沉重。有專家指出，台灣生育率已降至全球最低水準之一，僅依靠生育補助難以扭轉趨勢，關鍵在於改善整體社會環境，包括居住、育兒與職場條件，提升民眾組建家庭的意願。

另一方面，在亞洲地區比較中，韓國去年總和生育率回升至0.8人，使台灣在主要國家中成為生育率最低的地區之一。台灣人口自1989年突破2000萬後，於2019年達到2360萬餘人的高峰，隨後轉為負成長。為因應少子化挑戰，政府已於去年9月推出相關措施，試圖提升生育意願，但整體成效仍有待觀察。

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