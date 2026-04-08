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泰想出國了！萊爾富「泰國季」登場　刷聯邦卡滿額抽「泰國來回機票」100份

▲▼ 萊爾富,聯邦卡,泰國,抽機票,美食優惠。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富即日起展開為期8週的「春夏泰有感」活動 ！

圖、文／萊爾富提供

迎接春夏旅遊旺季，萊爾富與聯邦銀行強強聯手，宣布自2026年4月1日至5月27日展開為期8週的「春夏泰有感」活動 ！本次萊爾富將門市打造成濃濃泰式風情，不只推出一系列道地泰式餐飲，更專為聯邦銀行卡友準備了價值高達80萬元的驚喜大獎。只要在超商輕鬆消費，就有機會直接送你飛往泰國享受熱情的南洋陽光，讓購物體驗瞬間升級為出國契機 。

聯邦卡友獨家機制　滿額抽機票

▲▼ 萊爾富,聯邦卡,泰國,抽機票,美食優惠。（圖／萊爾富提供）


本次活動最受矚目的重頭戲，莫過於極具誠意的「單人台灣泰國來回機票」抽獎，全台總計將送出100份。消費者只要在活動期間，於萊爾富實體門市使用聯邦信用卡（含實體卡插卡、刷卡或感應交易，以及 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay 等）單筆消費滿168元（5%折扣前），即可獲得一組小白單抽獎序號。取得序號後需登入「Hi-Life VIP APP」並於活動頁面完成登錄，每位會員至多有4次中獎機會，讓忠實卡友在日常消費之餘，離出國夢想更近一步。

泰味美食地圖　道地風味與限時優惠

▲▼ 萊爾富,聯邦卡,泰國,抽機票,美食優惠。（圖／萊爾富提供）


除了超狂的機票大獎，萊爾富門市也同步化身「泰國美食街」，推出多款讓饕客暴動的泰味餐飲。消暑必喝的「（特大）冰泰式珍珠奶茶」與「（特大）冰泰式奶茶」原價最高79元，活動期間直接下殺至最低39元，而清爽的Cocomax 椰子水也享有2件89元優惠。針對正餐需求，門市首推椒麻雞飯與泰式打拋豬蓋飯，搭配指定飲品還能再省10元，連早餐都能吃到充滿南洋風情的椰香芋泥三明治或斑斕泰奶麵包。零食控更不能錯過「買1送1」的王麵河粉與Konomi相撲手烤海苔，以及兩件88元的熱銷MAGMAG還魂梅，讓卡友在期待抽獎之餘，也能以超高 CP 值大啖道地泰國美味。

▲▼ 萊爾富,聯邦卡,泰國,抽機票,美食優惠。（圖／萊爾富提供）

聯邦卡友權益必看　5/29前完成APP登錄鎖定抽獎資格
萊爾富與聯邦銀行提醒消費者，本次抽獎序號限量發行30萬組，且不包含聯邦簽帳金融卡及掃碼支付交易（如HiPay、iPASS MONEY、LINE Pay等），建議消費者領取小白單後立即開啟APP掃描序號，並於2026年5月29日前完成登錄，避免與大獎擦身而過。今年春夏，就讓聯邦卡陪伴你在萊爾富「泰」爽過生活，挑戰成為100位幸運機票得主之一！

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