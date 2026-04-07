　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗號召1400萬青年「組人鏈」死守！　中東全境進入最高戒備

▲▼伊朗號召青年組成人鏈護電廠。（圖／翻攝自微博）

▲伊朗號召青年組成人鏈護電廠。（圖／翻攝自微博）

文／中央社

美國與以色列軍方今天在要求伊朗打開荷莫茲海峽與停火協商期限前12小時，對伊朗軍事陣地與鐵路、橋樑設施發動攻擊。美伊雙方用「文明毀滅」、「人鏈抵抗」等劫難性字眼施壓、回應。中東全境已進入高度警戒。

美軍在總統川普（Donald Trump）強硬要求伊朗開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）最後通牒前12小時，對伊朗多處軍事設施發動攻擊。

中東各國進入高度警戒。沙烏地阿拉伯官方表示，防空系統幾個小時內已攔截18架次無人機侵入。以色列各地嚴防攻擊。

▲▼中東,伊朗,卡達,德黑蘭),哈格島,荷莫茲海峽,。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

▲美國與以色列在川普要求伊朗開放荷莫茲海峽的最後通牒前12小時，聯手攻擊伊朗軍事陣地及橋樑、鐵路。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）聲明指出，已對伊朗境內鐵路與橋樑等基礎設施發動攻擊。軍方表示，以軍攻擊伊朗8座橋樑。圖像顯示，範圍多位於伊朗西北部。

華爾街日報（The Wall Street Journal）引述官員的說法報導，美軍對伊朗石油出口樞紐哈格島（Kharg Island）上超過50處軍事陣地發動攻擊。此外，停火45日外交斡旋仍在進行，不過未有進展。

▲▼美國海軍戰鬥機從林肯號（USS Abraham Lincoln，CVN 72)起飛，繼續對伊朗境內的軍事目標進行打擊。（圖／翻攝自Facebook／美國中央司令部）

▲美國海軍戰鬥機從林肯號起飛，繼續對伊朗境內的軍事目標進行打擊。（圖／翻攝自Facebook／美國中央司令部）

川普在美東時間7日晚間8時期限前，於社群平台「真實社群」（Truth Social）貼文「一整個文明將於今晚毀滅，永遠無法復原。不想看到這件事發生，但很可能發生。」伊朗官方早前呼籲全國1400萬青年組成人鏈，守護光明。

美軍在期限前對伊朗軍事陣地發動攻擊，白宮、戰爭部、中情局等機構進入緊密運作。7日上午，戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）原訂舉行說明伊朗失蹤飛行員搶救後續的記者會，不過五角大廈已取消。

美國與伊朗領袖在川普要求伊朗打開海峽與進行停火協商期限前，用「文明毀滅」、「人鏈抵抗」等世紀劫難文字，急速升高局勢。

聯合國安理會預計7日上午集會，討論巴林提出的荷莫茲海峽局勢決議，可能刪除以聯合軍事行動要求伊朗開放海峽的強硬文字，希望緩和可能失控的波斯灣戰爭局勢。

▼美國海軍戰鬥機對伊朗境內的軍事目標進行打擊。（圖／翻攝自Facebook／美國中央司令部）

▲▼美國海軍戰鬥機從林肯號（USS Abraham Lincoln，CVN 72)起飛，繼續對伊朗境內的軍事目標進行打擊。（圖／翻攝自Facebook／美國中央司令部）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 5443 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美以聯軍攻擊伊朗橋樑、鐵路
伊朗「全面切斷」與美國所有溝通管道
全台回暖時間曝！　高溫上看30度　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

要按核按鈕？川普嗆「文明今晚消失」引爆核武疑雲　白宮出面說明

伊朗號召1400萬青年「組人鏈」死守！　中東全境進入最高戒備

川普警告文明滅亡！　美以聯軍攻擊伊朗橋樑、鐵路

川普揚言「消滅文明」！　伊朗全面切斷與美國所有聯繫

以色列突警示伊朗民眾：今晚9點前別搭火車

川普警告成真！美軍夜襲伊朗「石油命脈」　哈格島狂傳爆炸聲

快訊／川普預警：一個文明將在今晚殞落

Netflix漲價被判違法！訂戶最高可退1.8萬元

日本重大工安意外！40m鷹架倒塌「5男高處跌落」　1人墜海失蹤

杜拜旅遊別亂來！他隨手拍1張照上傳　最重恐關2年罰174萬

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

川普發最後通牒！　威脅大規模轟炸民用設施：一夜摧毀伊朗

建商違約件數暴增16倍！42%民眾看跌房價！專家點出「房價回檔」關鍵信號｜地產詹哥老實說完整版 EP304

失聯移工慘遭聯結車「分屍」！妻淚眼指認…遺物捧胸前悲痛離開

與宋濤敬酒稱民意希望兩岸交流　鄭麗文：和平路線對台灣最有利

韓「協商無用」卓榮泰拒備詢！　李貞秀議場唱獨角戲哽咽訴被羞辱

洩密危害美軍飛官營救行動！　 川普怒：記者不說來源就抓去關

要按核按鈕？川普嗆「文明今晚消失」引爆核武疑雲　白宮出面說明

伊朗號召1400萬青年「組人鏈」死守！　中東全境進入最高戒備

川普警告文明滅亡！　美以聯軍攻擊伊朗橋樑、鐵路

川普揚言「消滅文明」！　伊朗全面切斷與美國所有聯繫

以色列突警示伊朗民眾：今晚9點前別搭火車

川普警告成真！美軍夜襲伊朗「石油命脈」　哈格島狂傳爆炸聲

快訊／川普預警：一個文明將在今晚殞落

Netflix漲價被判違法！訂戶最高可退1.8萬元

日本重大工安意外！40m鷹架倒塌「5男高處跌落」　1人墜海失蹤

杜拜旅遊別亂來！他隨手拍1張照上傳　最重恐關2年罰174萬

要按核按鈕？川普嗆「文明今晚消失」引爆核武疑雲　白宮出面說明

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

相關新聞

美以聯軍攻擊伊朗橋樑、鐵路

美以聯軍攻擊伊朗橋樑、鐵路

伊朗官員表示，今日多處重要基礎設施遭到美國與以色列聯合攻擊，其中包括兩座橋樑。美國總統川普警告，若伊朗未在最後期限前開放荷莫茲海峽通行，「一整個文明」將面臨滅亡。

伊朗全面切斷與美國所有聯繫！

伊朗全面切斷與美國所有聯繫！

以色列突警告伊朗人：別搭火車遠離鐵路

以色列突警告伊朗人：別搭火車遠離鐵路

美股早盤三大指數重挫　英特爾逆勢上漲

美股早盤三大指數重挫　英特爾逆勢上漲

美軍夜襲伊朗石油命脈！哈格島傳多起巨響

美軍夜襲伊朗石油命脈！哈格島傳多起巨響

關鍵字：

伊朗美國川普中東

讀者迴響

最夯影音

更多
洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查
79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

川普發最後通牒！　威脅大規模轟炸民用設施：一夜摧毀伊朗

川普發最後通牒！　威脅大規模轟炸民用設施：一夜摧毀伊朗

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面