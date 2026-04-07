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金門離站航班全面滿載　加班機與軍機同步支援疏運

▲▼金門離站航班全面滿載，加班機與軍機同步支援疏運。（圖／記者鄭逢時攝）

▲金門離站航班全面滿載，加班機與軍機同步支援疏運。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

受到前一日濃霧影響，今（7）日金門機場候補旅客一度突破千人，金門航空站今日離站疏運作業順利完成，在航班加開與軍機支援下，各航線幾乎全數滿載，總體載客率（含不佔位嬰兒）突破100%。

根據統計，今日金門飛往台灣各地航班共計46架次，提供4,288個座位，實際載客達4,312人，平均載客率達100.56%。其中，往台北航線20架次、台中11架次、高雄11架次、台南3架次及嘉義1架次，皆呈現滿載狀態，部分班機因包含嬰兒乘客，載客數高於座位數，顯示返台需求相當強勁。▲▼金門離站航班全面滿載，加班機與軍機同步支援疏運。（圖／記者鄭逢時攝）

為紓解旅客人潮，航空公司加開班機提升運能，立榮航空加開金門往台北航班2架次，華信航空則加開金門往台中航班1架次，共計3架次，有效分散尖峰時段壓力。▲▼金門離站航班全面滿載，加班機與軍機同步支援疏運。（圖／記者鄭逢時攝）

同時，軍方啟動C計畫軍機疏運，共出動8架次軍機，協助疏運560名旅客，主要以一般民眾為主，另包含部分軍人及眷屬。各航線分配為台北4架次、台中2架次及高雄2架次，進一步強化整體離站運能。

不過，今日仍受天候的影響，金門往台北及台中各有1架次航班取消，合計影響254人。整體而言，在多方調度與支援下，離站疏運順利完成，確保多數旅客順利返台。

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