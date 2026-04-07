桃園北區再生水中心4萬噸全供工業　民代批農業供灌成口號？

▲「桃園北區再生水中心」4萬噸再生水全做工業用，市議員謝美英指市府讓「放流水供灌」淪為口號！（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會7日進行水務局工作報告，針對甫完工啟用的「桃園北區再生水中心」4萬噸再生水全做工業用，市議員謝美英指市府讓「放流水供灌」淪為口號！市議員楊朝偉則要求市府，再生水如果要用於農業灌溉，應該導入第三方檢驗，建立定期公開水質、土壤與作物檢測結果的制度，讓農民與消費者都能安心。

謝美英說，「桃園北區再生水中心」完工啟用，這座中心每天可以供應高達4萬噸的再生水，作為提升水資源彈性的市政建設，這是一件值得肯定的里程碑。但是攤開供應名單，這每天4萬噸的優質再生水，是優先接管供應給台灣中油、亞東石化以及南亞塑膠這些工業與石化大廠。

謝美英為農民抱不平，每次遇到大旱，農民永遠是最弱勢、最先被犧牲、被要求停灌休耕的一群。水務局近年來不斷宣導，要推動「水資源回收中心放流水再利用於農業供灌」，張善政市長北上參加農業永續韌性國際研討會，也提到桃市府率先推動處理後民生用水再利用於農業灌溉，宣稱要打造抗旱的備援水資源。

然，市府能夠展現高效率，花大錢拉管線給大財團、大工廠解決缺水問題，為什麼針對農業供灌，卻遲遲打不通這「最後一哩路」？謝美英強調，如果水務局沒有把「取水管線」或是「智慧供水網絡」建置到農田周邊，距離遙遠的農地根本無法輕易取用到這些水，難道水務局的抗旱對策，就是每次遇到缺水危機，只能呼籲民眾和農民自己去水資中心「免費載水」嗎？這對於大面積種植水稻或旱作的農民，在實務上根本就是天方夜譚！

謝美英要求市府不能讓「放流水供灌」淪為只在簡報上好看的紙上談兵，更不能讓再生水政策變成「只顧工業、放生農業」的偏心政策！市府應該偵測並統計，目前全桃園各水資源回收中心每天產生龐大的放流水，除了供應工業之外，有多少比例是「真正」透過實體管網穩定進入農田供灌的？又有多少是直接排入河川白白浪費的？市府有沒有規畫或編列預算，真正把這救命的「最後一哩路」鋪設到農民的田水裡？水務局必須展現魄力，用實質的管線建設來支撐農業，不要讓桃園的農民在枯水期只能無奈地望天興嘆！

▲市議員楊朝偉要求市府，再生水如果要用於農業灌溉，應該導入第三方檢驗。（圖／楊朝偉服務處提供）

水務局長劉振宇表示，針對「放流水再利用於農業供灌」農業部農田水利署還有疑慮，必須審慎評估是否會影響作物生長及安全問題，目前正在進行可行性評估，希望改善農業枯水期的困境。