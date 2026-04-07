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川普警告文明滅亡！　美以聯軍攻擊伊朗橋樑、鐵路

▲▼美國海軍戰鬥機從林肯號（USS Abraham Lincoln，CVN 72)起飛，繼續對伊朗境內的軍事目標進行打擊。（圖／翻攝自Facebook／美國中央司令部）

▲美國海軍戰鬥機從林肯號起飛，繼續對伊朗境內的軍事目標進行打擊。（圖／翻攝自Facebook／美國中央司令部，下同）

記者董美琪／綜合報導

伊朗官員表示，今日多處重要基礎設施遭到美國與以色列聯合攻擊，其中包括兩座橋樑。美國總統川普警告，若伊朗未在最後期限前開放荷莫茲海峽通行，「一整個文明」將面臨滅亡。

伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）則發出警告，若美國跨越所謂「紅線」，伊朗可能切斷對美國及其盟友的石油與天然氣供應。

▲▼中東,伊朗,卡達,德黑蘭),哈格島,荷莫茲海峽,。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

▲川普警告若伊朗不開放荷莫茲海峽通行，「整個文明」將面臨滅亡。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

法新社報導，川普先前示警，除非伊朗在美東時間7日晚間8時（台北時間8日上午8時）前允許船隻自由通過荷莫茲海峽，否則美方將全面摧毀伊朗，且鎖定發電廠、橋樑等關鍵設施。

就在最後期限前數小時，以色列軍方宣布，已對伊朗多處基礎設施目標進行攻擊。伊朗通報，美以聯軍轟炸科姆市郊（Qom）一座橋樑及中部一座鐵路橋，造成至少2人死亡。地方政府指出，此次攻擊也迫使連接大不里士（Tabriz）與德黑蘭的北部公路關閉。

▲▼美國海軍戰鬥機從林肯號（USS Abraham Lincoln，CVN 72)起飛，繼續對伊朗境內的軍事目標進行打擊。（圖／翻攝自Facebook／美國中央司令部）

此外，伊朗米珊通訊社（Mizan news agency）報導，德黑蘭郊外卡拉吉市（Karaj）的一段鐵軌也遭襲擊。美國與伊朗媒體指出，伊朗重要石油出口樞紐哈格島（Kharg Island）亦受到攻擊，但石油設施未受損。

整體而言，美以聯軍針對伊朗的行動已經涉及橋樑、公路與鐵路等多個戰略目標，顯示中東局勢進一步升高。

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ET快訊
美以聯軍攻擊伊朗橋樑、鐵路
伊朗「全面切斷」與美國所有溝通管道
全台回暖時間曝！　高溫上看30度　

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