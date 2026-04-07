川普揚言「消滅文明」！　伊朗全面切斷與美國所有聯繫

▲川普先前曾上傳美軍空襲伊朗畫面。（圖／翻攝自Truth Social）



記者董美琪／綜合報導

美國與以色列對伊朗的軍事行動自2月28日展開以來，至今（7日）已進入第39天。隨著美國總統川普先前設定的「最後通牒」期限逼近，區域緊張情勢持續升高。最新消息指出，伊朗方面已在期限將屆前夕，全面中止與美國之間的各類溝通管道，外界解讀雙方對峙進一步升級。

根據多家國際媒體引述伊朗國營電視台及《德黑蘭時報》的說法，在川普近日再度發表強硬言論後，德黑蘭已停止所有與華府之間的直接及透過第三方進行的聯繫，形同切斷雙方對話機制，相關訊息交流全面暫停。

川普日前透過公開發言警告，要求伊朗須在美東時間7日晚間8時（台灣時間8日上午8時）前，提出美方可接受的停火方案，內容包含恢復荷莫茲海峽的航行自由。若未配合，將面臨嚴重後果。他更進一步以「地獄之門」與「某個文明將徹底消失」等強烈措辭形容可能發生的情況，引發國際關注。

另一方面，根據路透社稍早報導，伊朗高層官員透露，德黑蘭已拒絕透過中間人提出的停火構想，並提出談判前提，包括要求立即停止對伊朗的攻擊、承諾未來不再發動軍事行動，以及對伊朗進行賠償。同時，伊朗也主張應保有對通行荷莫茲海峽船隻收費的權利。

在最後通牒倒數之際，雙方立場仍顯僵持，是否進一步升高衝突，備受國際社會關注。