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青年就業再加碼！勞動部推預聘機制上路　企業最高補助7.2萬

▲青年就業再加碼！預聘機制上路，企業最高補助7.2萬

▲桃竹苗分署辦「補助大專校院就業學程企業預聘青年計畫」說明暨媒合會。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為協助青年提早卡位職場、企業搶先布局人才，勞動部推出「補助大專校院就業學程企業預聘青年計畫」，導入「企業預聘」機制，讓學生在畢業前2年即進入企業接受實務訓練，打造「畢業即就業」模式。115學年度計畫即起受理申請至4月30日，桃竹苗分署提醒有意投入人才培育的企業與學校，把握申請期限，打造青年就業新模式。

桃竹苗分署長賴家仁7日表示，本計畫推出「三大補助升級」強化產學合作動能，首先，大專校院辦理實務學程補助由80萬元提高至90萬元；其次，企業提供中階技術層級以上工作崗位訓練，屬國家重點產業者，訓練1人補助企業最高7.2萬元，非重點產業亦可獲最高3.6萬元補助，擴大企業參與誘因；此外，學生完成訓練後，除可獲學校提供優秀學員獎勵金，畢業後留任原單位滿30日，還可再領1萬元留任獎勵金。

▲青年就業再加碼！預聘機制上路，企業最高補助7.2萬

▲桃竹苗分署於「114年度優良學程暨績優訓練單位評選」中，有3校4企業獲獎。（圖／桃竹苗分署提供）

114學年度桃竹苗分署轄區內已有15所大專校院，透過計畫攜手逾70家企業，培育超過1,600名學員；參訓學員表現也相當亮眼，就讀健行科技大學財金系的曾子芳，透過「數位金融理財服務實務學程」進入聯邦銀行龜山分行實習，於第一線成功攔阻詐騙案件，展現專業能力與高度警覺性，不僅守護客戶資產安全，也在畢業後順利留任，成為企業即戰力人才。

桃竹苗分署於「114年度優良學程暨績優訓練單位評選」中，健行科大、長庚科大及龍華科大3所學校與宜特科技、鉅祥企業、嘉義長庚紀念醫院及台灣檢驗科技4家企業獲獎，展現桃竹苗分署投入產學合作育才的豐碩成果。

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