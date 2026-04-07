以色列突警示伊朗民眾：今晚9點前別搭火車

▲川普最後通牒倒數，美軍釋出「準備行動」訊號。（圖／翻攝自Facebook／美國中央司令部，下同）



記者董美琪／綜合報導

中東局勢持續升溫，美國與以色列對伊朗釋出強烈訊號。美國總統川普先前已公開警告，若德黑蘭當局未能達成停火或配合相關要求，美東時間7日晚間8點（台灣時間8日上午8時）後，不排除對伊朗境內關鍵基礎設施發動打擊。同一時間，以色列軍方也罕見以波斯語對伊朗民眾發布緊急提醒，要求在限定時間內避免搭乘火車，引發外界高度關注。

以色列國防軍於周二透過社群平台發布訊息，標題直接點名「向伊朗境內用戶與鐵路乘客的緊急通知」，內容呼籲民眾自即刻起至當地時間7日晚間9點前（台灣時間8日凌晨1點30分），切勿使用鐵路運輸系統，並遠離鐵道周邊區域，強調相關行為恐對人身安全造成嚴重威脅。此舉被解讀為可能鎖定鐵路系統作為潛在攻擊目標。

另一方面，川普日前在自家社群平台發文，形容周二將是伊朗的「電廠日」與「橋梁日」，外界普遍認為此番說法暗示能源與交通基礎設施可能成為行動重點。他並再度強調，若伊朗未立即開放關鍵海域通道，將面臨更嚴厲後果。

根據外媒報導，以色列此次警告並未說明具體地點，但語氣明確，顯示行動可能迫在眉睫。值得注意的是，自衝突升高以來，伊朗境內網路長時間受限，多數民眾難以即時接收國際社群平台訊息，相關警示主要透過海外波斯語媒體對內傳遞。