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元智大學徵才博覽會4/8日開跑　3千職缺76家企業搶畢業生

▲元智大學攜76家企業辦博覽會

▲長榮航空到元智進行徵才。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

畢業季將至，企業搶才動作升溫，元智大學於4月8日舉辦「有備而來」校園徵才博覽會，整合企業說明會與現場徵才資源，共吸引76家企業與機構參與，釋出超過3,000個職缺，產業涵蓋半導體、科技、綠能與金融服務等熱門領域。

校方表示，本次徵才活動自3月17日至26日先行舉辦12場企業說明會，邀集太平洋電線電纜、美超微電腦、中國信託、遠傳電信、長榮航空、臺灣港務公司及合作金庫等企業參與，累計吸引逾800人次到場，為博覽會提前暖身。

▲元智大學攜76家企業辦博覽會

▲山葉機車工業至元智徵才，元智外籍生（左三）直接投遞履歷。（圖／元智提供）

4月8日登場的徵才博覽會於校內二、三館紅磚道舉行，參與企業包含日月光、景碩科技、微星科技、中鼎工程、信邦電子、欣興電子等指標廠商。主辦單位指出，今年企業參與相當踴躍，顯示產業界對優質新鮮人的需求持續提升，也反映學校在人才培育方面逐漸獲得企業肯定。

▲元智大學攜76家企業辦博覽會

▲遠傳電信到元智進行徵才。（圖／元智提供）

從產業分布觀察，此次以電子與半導體為主軸，並延伸至系統整合、軟體開發、精密製造及綠能技術等領域。多家知名科技大廠與外商企業進駐，使整體活動更具國際化，亦為具備外語能力的學生提供更多就業機會。

此外，本次共有30家企業提供外籍生在台工作機會，釋出約400個職缺，吸引不少國際學生參與，顯示企業對國際人才的需求亦同步增加。

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