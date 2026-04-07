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20歲辣妹網紅淪柬埔寨街頭！首直播揭「遭強迫」內幕...秒被封號

▲網紅Umi直播揭柬埔寨受騙內幕，講一半突遭封號、帳號全消失。（圖／翻攝自微博，下同）

▲網紅Umi直播揭柬埔寨受騙內幕，講一半突遭封號、帳號全消失。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

中國20歲美妝網紅Umi（本名吳慕珍）曾被發現流落柬埔寨街頭，狀態淒慘震驚外界。事隔3個月，她近日首度在直播中鬆口談及當時經歷，卻在關鍵時刻突然遭封鎖，再度掀起議論。

流浪街頭判若兩人　昔日網紅形象崩壞

Umi過去以「辣妹風」穿搭在抖音累積超過2萬粉絲，小有名氣。不過去年底，一張她坐在街頭的照片瘋傳，只見她頭髮凌亂、雙腿佈滿瘀青，整個人消瘦憔悴、神情呆滯，與過去光鮮亮麗的模樣形成強烈對比。

事件曝光後，引發外界關注。中國駐柬埔寨單位隨即介入，將她送醫治療並安排返國。醫院檢查顯示，她罹患肺部感染與胸膜炎，體內甚至驗出甲基安非他命與氯胺酮，引發更多疑問。

外界普遍懷疑，她可能是遭「高薪工作」誘騙，誤入當地不法據點。近年來，柬埔寨部分地區頻傳外籍人士遭拘禁、被迫從事詐騙工作的事件，也讓整起案件更添敏感性。

▲▼陸26歲正妹網紅流落柬埔寨街頭，遭男友畫大餅。（圖／翻攝自微博）

回國後避談內幕　直播突揭「被騙過程」

Umi於今年1月返國後，逐步恢復社群活動，IP顯示位於中國福建，並開始頻繁更新影片與直播，多以美妝與電商內容為主。不過，面對網友追問她為何前往柬埔寨、是否有人牽線，她始終未正面回應，僅多次表示「之後再說」，甚至坦言自己「很後悔」，但細節始終保留。

直到4月2日晚間，她突然開啟一場名為「柬埔寨動盪故事」的直播，首度鬆口還原過程。她語氣虛弱、敘述斷斷續續，坦言是被一名女性熟人以高薪工作為由誘騙出國，抵達後護照即遭扣留，行動受到限制。

她透露，期間曾被安排接觸對方的前男友，並被要求從事所謂的「鍵盤工作」，外界推測與詐騙集團操作有關。她直言：「我被那個女人騙了，她還沒有被抓到。」

▲▼陸26歲正妹網紅流落柬埔寨街頭，遭男友畫大餅。（圖／翻攝自微博）

直播講到一半被封　帳號隔天全消失

Umi進一步提到，自己曾被迫外出「工作」，且無法離開當地，疑似長時間遭控制。但由於內容過於敏感，她多次表示無法說得太詳細。

該場直播一度吸引上萬人同時觀看，不料進行約30分鐘後畫面突然中斷，顯示「房間已關閉」。更離奇的是，隔天她的兩個抖音帳號也全面遭到凍結，讓外界議論紛紛。

目前事件後續仍未明朗，外界關注Umi是否還有機會再次發聲，進一步揭露她在柬埔寨期間的完整經歷。

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