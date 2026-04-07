毛澤東住過！鄭麗文登陸首晚住南京東郊國賓館　馬英九也曾下榻

▲中共中央台辦主任宋濤晚間於南京東郊國賓館紫熙樓「和平廳」宴請國民黨主席鄭麗文。（圖／記者陳冠宇攝）

記者鄭佩玟、陳冠宇／南京報導

國民黨主席鄭麗文今（7日）下午搭機抵達上海虹橋機場，中共中央台辦主任宋濤、上海市委統戰部長陳通親自接機。宋濤表示，鄭麗文「為兩岸和平而來」，預祝此行順利成功。據悉，鄭麗文赴陸第一晚入住南京東郊國賓館紫雲樓，前總統馬英九在2023年首次訪問大陸時，首晚也是入住於此，而中共前領導人毛澤東也曾下榻過此處。

南京東郊國賓館位於南京鐘山風景區的紫金山南麓，佔地30餘萬平方米。據指出，在1956年大陸當時的江蘇省委、省政府研究決定，在中山陵5號建設用於政治接待的國賓館，取名紫霞洞招待所。1957年，為接待毛澤東主席來寧視察而建的別墅為紫雲樓，位於依山而居的國賓館建築羣頂端。目前卧室內仍保留了毛澤東當時下榻時的寢具，至於書房內辦公桌的椅子，也是依毛澤東的身材所量身訂做。

▲中共中央台辦主任宋濤宴請國民黨主席鄭麗文。（圖／記者陳冠宇攝）

1975年，接待朝鮮金日成主席時更名為「南京東郊賓館」，是中共江蘇省委辦公廳的直屬事業單位，主要承擔江蘇省的政治接待任務。

鄭麗文預計明日一早前往中山陵謁陵，接著會再回到上海，9日飛往北京，10日可望與中共總書記習近平會面，12日結束訪陸行程搭機返台。按照慣例，鄭麗文除會見宋濤外，所到省區的一把手，包含中共政治局委員兼上海市委書記陳吉寧、江蘇省委書記信長星、政治局委員兼北京市委書記尹力，都會與鄭麗文會晤。

