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疑發國難財！台塑爆「假減產真哄抬」釀塑膠袋之亂　士檢再約談6人

▲寮鄉六輕工業區台塑石化麥寮一廠MSDW單元，昨日深夜試車發生氫氣洩漏火警，經緊急洩壓啟動應變隔離機制，火勢不到1小時即撲滅，幸無人受傷，現在全面停工，詳細發生待調查。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲士檢追查「假減產真哄抬」，約談台塑6主管釐清產銷真相。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者黃宥寧、閔文昱／台北報導

士林地方檢察署持續偵辦國內塑膠原料市場「假減產、真哄抬」爭議案，今（7日）再度擴大約談相關人員。檢方指出，已通知台塑石化及台塑共6名幹部以證人身分到案說明，訊後全數請回，目前全案仍在調查中，尚未有人列為被告。

二度約談6人　檢方擴大釐清產銷鏈

士檢表示，此案於4月2日分案後，即指揮法務部調查局台北市調查處調取相關產銷資料，並陸續通知公司人員到案說明。繼首波約談5名高層後，今再度傳喚原有5人及新增1名主管，共6人到案，包含組長、處長及管理師等職務，進一步釐清供應與價格變動情形。

檢方強調，相關人員均以證人身分接受訊問，訊後已請回，顯示目前偵查仍處於蒐證與釐清事實階段，尚未進入強制處分或起訴程序。

▲▼塑膠袋之亂，民進黨立委鍾佳濱點名台塑石化疑有預謀減產哄抬，籲檢調徹查。（圖／立委鍾佳濱國會辦公室提供）

▲民進黨立委鍾佳濱點名台塑石化疑有預謀減產哄抬，籲檢調徹查。（圖／立委鍾佳濱國會辦公室提供）

綠委質疑「假減產」　引爆塑膠市場爭議

本案起因於民進黨立委鍾佳濱日前質疑，台塑石化在中東局勢緊張之際，疑似透過減產與調價操作，影響國內塑膠粒供應，甚至可能涉及囤積或操控價格，進而引發市場恐慌。

由於台塑體系在國內塑膠原料市占率高，供應鏈從上游石化原料到下游塑膠製品環環相扣，一旦供應縮減或價格波動，將直接衝擊塑膠袋、包材等民生用品價格，也讓「塑膠袋之亂」議題持續延燒。

對此，台塑化先前回應，強調減產主因為國際原料短缺與成本上升，且實際供應量並未減少，甚至高於過往平均，並無囤積或刻意操控價格情形，願配合檢調釐清真相。

啟動民生犯罪平台　強化跨機關查察

士檢指出，為配合穩定物價政策，已啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，結合檢調與相關機關力量，持續掌握塑膠原料供需與價格變動，防範囤積、壟斷或哄抬價格等不法行為。

檢方強調，後續將持續擴大調查，儘速釐清產銷實況與市場異常情形，以維護交易秩序與民眾權益。

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