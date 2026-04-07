獲鄭麗文邀請一同訪陸　蘇起：十年才走出第一步，但值得！

▲宋濤晚間宴請鄭麗文一行，圖為兩人碰杯。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇、鄭佩玟／南京報導

國民黨主席鄭麗文今（7）日啟程訪陸，展開為期6天5夜的「2026和平之旅」。其中，「九二共識」創始人、國安會前秘書長蘇起，也以國民黨中央評議會主席團主席身份隨行。蘇起感慨，此行是十年才走出第一步，當然很辛苦，但為了台海的和平及台灣的繁榮，「值得！」

談及參加本次國民黨訪問團的緣由，蘇起向《東森新媒體ETtoday》表示，在鄭麗文宣布訪問大陸後，他才被邀請同行，他對此「欣然同意」，因為完全支持她的論述及政策。

蘇起批評，民進黨執政十年的品牌是百分百的「鬥」，內鬥外也鬥，尤其兩岸完全「不接觸、不談判、不妥協」，結果不但台海安全堪慮，經濟也硬生生被剝了好幾層皮。

「現在世局動盪，多處烽火，全世界都擔心台灣會是下一個，而且後果比烏克蘭、加薩、伊朗還嚴重」，蘇起因此憂心，民進黨的「鬥」極可能不小心觸發大災難。

蘇起強調，他全力支持鄭麗文率領中國國民黨強力打出「和」的品牌，外部追求和平，內部尋求和解，不但台灣民眾可以安居樂業，區域甚至全球都會鬆一口氣。他說，「十年才走出第一步，當然很辛苦。但為了台海的和平及台灣的繁榮，值得！」

根據國民黨公布的訪問團成員名單顯示，本次隨行的有副主席兼秘書長李乾龍、副主席張榮恭、蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源、中央評議會主席團主席蘇起、袁健生、黨主席特別顧問李德維。

另外，還有文傳會主委尹乃菁、大陸事務部主任張雅屏、青年事務發展委員會主委連勝武、國民黨發言人江怡臻、國際事務部主任董佳瑜、黨務顧問雷宏毅。