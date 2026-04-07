徐春鶯《反滲透法》首開庭　彙報對岸：京華城案柯文哲很快會被押

▲涉犯《反滲透法》仍在押的徐春鶯，7日被提解到新北地院首度開庭，僅承認詐貸與從事地下匯兌，其餘罪嫌均否認。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣新住民發展協會前理事長徐春鶯被控長期接受中共官員指示與資助，在台蒐集政黨內部情報、為2024年總統候選人柯文哲等台灣民眾黨選將站台，涉犯《反滲透法》等罪嫌，新北地院今（7日）首度開庭準備，徐僅承認涉嫌詐貸與從事地下匯兌，否認替對岸效力，辯稱和對岸官員的微信對話「只是閒聊」。

現年64歲的徐春鶯被控受對岸官員楊文濤、孫憲等人指示，長期彙報台灣政情、選情與在台陸配日常言論、活動與參政狀況，並於2022年台北市長選舉、2024年總統選舉，為黃珊珊、柯文哲站台助選，另於2025年，由朋友羅穎的集智公司邀請孫憲來台商務參訪，實際從事無關商務的活動。

▲陸配徐春鶯涉犯《反滲透法》等罪嫌，她的女兒卜啓正被起訴涉共謀詐貸，7日到新北地院首度出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

此外，徐春鶯安排女兒卜啓正掛名集智公司員工，以不實在職證明和年資，向銀行詐貸2697萬元，徐女又從2020年到2025年從事兩岸地下匯兌，金額合計2875萬餘元，徐女獲利24萬餘元，上述4大犯罪事實，徐女分別涉犯《反滲透法》、《刑法》偽造文書、詐欺與《銀行法》等罪嫌。

徐春鶯去年（2025年）11月被搜索約談到案、訊後羈押，今年（2026年）3月24日起訴移審新北院續押，法官今首度開庭進行準備程序，提訊徐女，並傳喚羅穎、卜啓正與中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長鍾錦明3名同案被告。

▲新北地院今（7日）審理徐春鶯所涉《反滲透法》等罪嫌，秀出徐女與對岸官員通話紀錄提到柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

徐女今庭訊僅承認詐貸與地下匯兌涉犯詐欺、《銀行法》等罪嫌，其餘罪嫌均否認。法官秀出卷證中徐女和孫憲的微信對話，顯示徐女2024年間，多次向孫憲回報當時北檢偵辦柯文哲等人所涉京華城等案進度。

例如2024年8月27日，檢方在機場拘提企圖離境的台北市議員應曉薇，徐春鶯隔天（28日）回報孫憲指出「柯文哲可能很快會被收押。」、「應曉薇可能是破口。」柯於同月30日被搜索約談、同年9月5日被羈押後，徐女傳訊息告訴孫憲「我們的消息是黃國昌代理主席。」

▲台灣民眾黨主席黃國昌 。（圖／記者黃克翔攝）

此外，孫憲曾問徐春鶯「李貞秀接班應該沒問題了吧？」徐女答稱「我認為李貞秀要接立委之前，民進黨一定會再炸一波。」

徐春鶯今庭訊聲稱這些對話「只是閒聊」，她沒接受孫憲指示在台發展工作，也沒偽造文書協助孫憲來台，更否認動員陸配聲援柯文哲，徐女推稱陸配當中也有「小草」，但「孫憲討厭我們支持柯文哲。」

▲陸配徐春鶯涉犯《反滲透法》等罪嫌，她的朋友、集智公司負責人羅穎（右）被控共謀詐貸等，羅女7日到新北地院首度出庭認罪。（圖／記者黃哲民攝）

徐春鶯表示很對不起女兒和羅穎，辯稱為獲得買房的首購優惠，所以用女兒當人頭貸款買房，女兒和羅穎沒參與她跟銀行的洽談，至於從事地下匯兌是幫老朋友、陸配用台銀牌告匯率兌換人民幣與台幣，她未從中獲利。

卜啓正否認與母親共謀詐貸，鍾錦明否認與徐春鶯共謀違反《反滲透法》受滲透來源指示為直轄市市長、總統候選人站台、亮相造勢、宣傳等罪嫌，堅稱自己妻子也是陸配，曾求助黃珊珊幫忙爭取在台陸配權益，因此為黃珊珊助選，絕沒受對岸官員指示介入選舉，他更為了經營麵包店，婉拒被民眾黨提名不分區立委。

▲陸配徐春鶯涉犯《反滲透法》等罪嫌，中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長鍾錦明被控涉嫌共犯，7日到新北地院首度出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

羅穎承認與徐春鶯詐貸銀行，並以商務名義邀請孫憲來台，但無不法所得。羅穎開完庭由律師護送快閃、不回應記者發問。卜啓正走出法院時被詢問「知道媽媽詐貸嗎？」也沒回應。鍾錦明開完庭一路躲閃鏡頭，被問到是否覺得冤枉，他苦笑說：「不要問我。」

徐春鶯出生於上海市，畢業於復旦大學企管系，1993年嫁來台灣定居台北，2000年取得中華民國身分證，曾任台灣新住民發展協會理事長、國民黨新住民工作委員會委員，柯文哲2023年10月曾想將徐女列入民眾黨2024年不分區立委名單，但爭議過大，徐女婉謝邀請。

新北檢起訴徐春鶯涉犯《反滲透法》等罪嫌後，引發朝野關注，而起訴書全文公布，揭露徐女與對岸官員密集互傳訊息回報台灣輿情、與藍白陣營政治人物互動等過程，更造成譁然。