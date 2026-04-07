川普警告成真！美軍夜襲伊朗「石油命脈」　哈格島狂傳爆炸聲

▲美軍深夜空襲伊朗石油核心哈格島，鎖定軍事目標，全球油價恐受衝擊。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國與伊朗緊張情勢持續升溫。外媒報導指出，美軍近日對伊朗重要石油樞紐哈格島（Kharg Island）發動空襲，鎖定軍事設施；幾乎同一時間，伊朗半官方媒體也證實島上傳出多起爆炸聲，引發外界對區域衝突升級的高度關注。

美軍空襲軍事目標 伊朗證實傳出爆炸

根據美國媒體Axios引述官員說法，美軍已對哈格島上的多處軍事目標發動攻擊，但未波及石油設施。另有美方官員透露，此次行動發生於夜間，屬於精準打擊。

另一方面，伊朗半官方媒體「Mehr通訊社」報導，哈格島出現「數起爆炸」，但未進一步說明原因與損害情況。由於該島具有高度軍事管制，外界難以取得即時資訊，相關細節仍待釐清。

值得注意的是，美國總統川普過去曾多次公開警告，若情勢惡化，美方可能攻擊甚至控制該島。今年3月30日，他更在社群媒體聲稱，美國有能力摧毀包括發電廠、油井及哈格島在內的關鍵設施。

▲哈格島位置。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

石油命脈地位關鍵 牽動全球能源市場

哈格島面積雖僅約為曼哈頓的三分之一，卻是伊朗經濟核心命脈。該島位於波斯灣北端，負責處理約90%的伊朗原油出口，幾乎所有主要油田，包括阿瓦士（Ahvaz）、馬倫（Marun）與加奇薩蘭（Gachsaran）的原油，都透過管線輸送至此，再裝載至超級油輪外運。

島上儲油能力約達3000萬桶，目前估計存量約1800萬桶，並擁有可停靠大型油輪的深水碼頭，使其成為全球能源供應鏈的重要節點。分析指出，任何針對哈格島的攻擊，不僅是軍事行動，更等同直接衝擊伊朗石油出口與全球油價。

衝突升溫 川普設「最後通牒」增壓

事實上，美伊對峙近期快速升級。美方曾於3月中旬對哈格島發動大規模打擊，據稱一次行動中命中約90個軍事目標，包括水雷儲存設施與飛彈掩體。

此外，川普已對伊朗設下談判「最後通牒」，要求德黑蘭方面在期限內重新開放荷莫茲海峽，否則不排除進一步軍事行動。外媒亦披露，美方曾評估出動部隊奪取哈格島，作為施壓手段。

面對潛在攻擊，伊朗方面近期已加強該島防禦，包括部署更多軍力與防空系統，並警告可能對美國及其盟友相關設施展開報復。分析認為，若衝突持續升高，恐對中東局勢及全球能源市場造成長期衝擊。