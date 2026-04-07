快訊／川普預警：一個文明將在今晚殞落

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統川普稍早於真實社群發表最新言論，針對伊朗局勢發出強烈預警。川普直言，一個完整的文明將在今晚殞落且永不復歸，隨後話鋒一轉，強調隨著伊朗迎來徹底的「政權更迭」，這個世界即將見證歷史性的轉機。

川普在文中感嘆，儘管他不願見到文明殞落的局面，但這恐怕已是在所難免。他指出，目前伊朗正處於「完整且徹底的政權更迭，改由不同、更睿智且較不激進的領導思維主導大局。川普語帶期待地表示，「或許某些具備革命性的美好轉機將會出現，誰知道呢？」

川普強調，今晚將是世界漫長且複雜歷史中最關鍵的時刻之一，並重砲抨擊伊朗政權長期以來的統治，「長達47年的勒索、貪腐與死亡陰影，終將宣告終結。」

這段談話提到的「47年」，被外界解讀是指向1979年伊朗伊斯蘭革命至今的統治週期。川普在文末也感性發聲，寫下「願上帝保佑偉大的伊朗人民！」這番言論隨即引發國際輿論高度關注。