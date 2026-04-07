　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「警界余文樂」隔空互槓小草…拿6000和解　涉私查個資新莊警開鍘

▲▼廖姓小隊長有警界余文樂之稱，曾獲2次國家警光獎，廖姓小隊長在貼文下留言「高虹安啊，還需要問」卻遭小草網友辱罵 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲廖姓小隊長有警界余文樂之稱，曾獲2次國家警光獎。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊警分局日前一名有「警界余文樂」之稱的偵查隊廖姓小隊長，因在社群網站Threads的貼文底下留言，卻遭黃姓網友辱罵「你TM弱智！」，小隊長不滿提告，由同分局同仁受理，事後網友與小隊長以6000元和解。沒想到小隊長將過程貼網「拿和解金請同仁吃飯及捐款動物協會」被檢舉，分局獲報展開調查，認定廖員行為恐涉違反《個資法》及利益迴避，火速重懲記過2次並調地、調離主管職，全案依法移送新北地檢署偵辦。

▼廖姓小隊長在貼文下留言「高虹安啊，還需要問」卻遭小草網友辱罵。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼廖姓小隊長有警界余文樂之稱，曾獲2次國家警光獎，廖姓小隊長在貼文下留言「高虹安啊，還需要問」卻遭小草網友辱罵 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，廖姓小隊長過去在基層表現驍勇，不僅曾帶隊偵破重大刑案，更因查緝3萬隻違法屠宰鵝隻、維護食品安全立下戰功，分別在2019年及2023年摘下警界最高榮譽「國家警光獎」。因外型高挺帥氣，多次登上媒體版面，是新莊分局的明星級小隊長，沒想到如今卻因網路糾紛，讓過去累積的英雄形象一夕翻轉。

事件起因廖員3月間在社群平台發文，隔日引來網友留言回嗆、辱罵「你TM弱智」。廖員認為名譽受損，隨即提出妨害名譽告訴。雙方後續進行協調，最終以6,000元達成和解。雖然廖員事後聲稱將部分和解金捐出，但卻將整個過程PO網，進而遭到網友起底質疑，指控他疑利用警用系統查詢對方身分，涉及個資法及行政不中立。

新莊分局督察組組長黃聖博親自出面重申立場，強調分局秉持「不庇縱、不徇私」原則。黃聖博指出，經初步調查，廖員在處理案件過程中，恐有違反《個人資料保護法》及《公務員服務法》中利益迴避之嫌。分局已迅速做出懲處，核予廖員記過2次處分，並立即調整為非主管職務並調地，另依法移送新北地檢署偵辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 5443 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台塑爆「假減產真哄抬」釀塑膠袋之亂　士檢再約談6人
台人參加婚禮「1穿搭全場唯一」丟臉丟到國外！網吵翻
川普警告成真！美軍夜襲伊朗「石油命脈」　哈格島狂傳爆炸聲
「江南味」菜單曝光！　宋濤宴請鄭麗文吃這11道菜
快訊／川普預警：一個文明將在今晚殞落
澄清湖雨戰意外引爆艾速特怒火！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疑發國難財！台塑爆「假減產真哄抬」釀塑膠袋之亂　士檢再約談6人

徐春鶯《反滲透法》首開庭　彙報對岸：京華城案柯文哲很快會被押

「警界余文樂」隔空互槓小草…拿6000和解　涉私查個資新莊警開鍘

人妻熟睡…遭鄰居闖家中侵犯！老公驚醒狂追壓制　他下跪求別報警

快訊／台中20歲女大生陳屍校內宿舍　學校幹部驚見不幸急報警

傳肥料價格大漲！彰檢查訪溪州農會喊「免驚」：庫存充足

涉「台版地面師」賣個資撈千萬　戶政員求交保50萬養病：餘生贖罪

日料店「哇沙米300元」收1星負評　老闆公布客人姓名遭判刑

金門陳顯墓「4層結構」曝！糯米三合土層擋住盜挖...棺槨未遭破壞

35歲男慘遭聯結車「分屍」！妻淚眼指認…遺物捧胸前悲痛離開

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

幫貓咪梳頭牠直接當機　結果越梳越爽放棄抵抗

撞擊畫面曝！新北聯結車疑天雨打滑　直衝行人「軀幹斷裂」當場亡

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

奴才想吸貓咪的肚肚　牠滿臉無奈踹腳拒絕

柴犬吹毛狂吠！美容師神操作　牠瞬間傻眼忘記要生氣XD

疑發國難財！台塑爆「假減產真哄抬」釀塑膠袋之亂　士檢再約談6人

徐春鶯《反滲透法》首開庭　彙報對岸：京華城案柯文哲很快會被押

「警界余文樂」隔空互槓小草…拿6000和解　涉私查個資新莊警開鍘

人妻熟睡…遭鄰居闖家中侵犯！老公驚醒狂追壓制　他下跪求別報警

快訊／台中20歲女大生陳屍校內宿舍　學校幹部驚見不幸急報警

傳肥料價格大漲！彰檢查訪溪州農會喊「免驚」：庫存充足

涉「台版地面師」賣個資撈千萬　戶政員求交保50萬養病：餘生贖罪

日料店「哇沙米300元」收1星負評　老闆公布客人姓名遭判刑

金門陳顯墓「4層結構」曝！糯米三合土層擋住盜挖...棺槨未遭破壞

35歲男慘遭聯結車「分屍」！妻淚眼指認…遺物捧胸前悲痛離開

疑發國難財！台塑爆「假減產真哄抬」釀塑膠袋之亂　士檢再約談6人

徐春鶯《反滲透法》首開庭　彙報對岸：京華城案柯文哲很快會被押

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

《超級瑪利歐》台灣上映票房破1.6億！　「配音卡司」含金量超高

賽前大腿拉傷！「左手重砲」林俊易宣布退出羽球亞錦賽

川普警告成真！美軍夜襲伊朗「石油命脈」　哈格島狂傳爆炸聲

「飛航＋郵輪」長程線團費漲1萬　第三地轉機可省錢

離開校園後「讀書」才真正開始　為了賺錢、讓人生擁有更多選擇

吃一口鹹酥雞「要6年才消失」！醫揭發炎元凶：外食油90%都是它

久違看老戰友王柏融單場雙響　劉時豪說內心其實非常激動

等7年...Wanna One合體了！　穿制服跳〈PICK ME〉超感人

社會熱門新聞

聯結車撞工地「行人頭身分離亡」身分曝

台中2歲童8樓墜落！「口鼻流血」重傷搶救中

即／身分確認了！男行人遭輾面目全非慘死　妻悲痛指認

高雄毒春捲12名患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

53童遭棒球教練性侵　中市府「無人受處分」挨轟

35歲男慘遭聯結車「分屍」！妻捧遺物悲痛離開

即／台中某大學女大生陳屍校內宿舍

快訊／國道水泥預拌車追撞4車！小貨車運將不治

北投皇池再爆偷拍　碩士男大眾裸湯狂攝6人

慘害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」

桃園火舞表演出意外　女演員滑倒遭烈焰纏身

即／15歲少年打爸媽、弟遭收容

男遭聯結車猛撞慘死身分仍未查出　最後身影曝

網黃貼露點影片遭起訴　被控妨害風化無罪確定

更多熱門

相關新聞

黃國昌愚人節喊「決定放棄健身」　小草神回：館長在你身後非常火

黃國昌愚人節喊「決定放棄健身」　小草神回：館長在你身後非常火

去年健身有成的民眾黨主席黃國昌從體重94.6公斤、體脂率31.9，1年時間變成77公斤，減掉了17公斤，體脂率少了18趴，當時更喊話「我不會停，絕對不會停」。而在今（1日）愚人節這天，黃國昌也幽默表示「教練對不起，最近壓力超大，我決定放棄健身了。從今晚開始吃炸雞、喝啤酒舒壓」。小草支持者也紛紛留言「反串要註明！對吼今天愚人節」、「館長在你身後。他非常火」。

真的沒傭人！陳佩琪遭網友酸「好了啦快去擦地板」　冷回：今天擦完了

真的沒傭人！陳佩琪遭網友酸「好了啦快去擦地板」　冷回：今天擦完了

美麗島民調／重判17年柯文哲不信任暴增至64.7%　民眾黨反感度陡升

美麗島民調／重判17年柯文哲不信任暴增至64.7%　民眾黨反感度陡升

柯文哲京華城案的弦外之音　政治獻金不可任意挪用

柯文哲京華城案的弦外之音　政治獻金不可任意挪用

小草稱「暴力房仲是青鳥」　台派挖出貼文反打臉

小草稱「暴力房仲是青鳥」　台派挖出貼文反打臉

關鍵字：

新莊分局偵查隊小隊長個資法小草

讀者迴響

熱門新聞

網紅禪師爆劈腿8女「寺廟迷姦人妻」

懷孕仍下海拍片！29歲女優曝「特殊癖好銷量更好」

聯結車撞工地「行人頭身分離亡」身分曝

下雨天保全汪摸魚　睡到翻肚超爽

李在明向北韓道歉　金與正狂讚：坦率大氣

許老三慶生14歲！

合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK

伊能靜揭二婚秦昊關鍵　兒子庾恩利1句話催淚

不是外遇！產後「主動愛愛被拒」　她愣見老公手機崩潰

不滿中央「空降」人選　國民黨二林黨部主委請辭

台中2歲童8樓墜落！「口鼻流血」重傷搶救中

全台水庫大進補1.5億噸　最大贏家出爐

馬汀鞋驚傳撤台最後入手機會

快訊／2縣市大雨特報　下到晚上

大胃女王來台吃到飽「店員突嚴肅上前」

更多

最夯影音

更多
橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停
高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面