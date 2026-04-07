「警界余文樂」隔空互槓小草…拿6000和解　涉私查個資新莊警開鍘

▲廖姓小隊長有警界余文樂之稱，曾獲2次國家警光獎。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊警分局日前一名有「警界余文樂」之稱的偵查隊廖姓小隊長，因在社群網站Threads的貼文底下留言，卻遭黃姓網友辱罵「你TM弱智！」，小隊長不滿提告，由同分局同仁受理，事後網友與小隊長以6000元和解。沒想到小隊長將過程貼網「拿和解金請同仁吃飯及捐款動物協會」被檢舉，分局獲報展開調查，認定廖員行為恐涉違反《個資法》及利益迴避，火速重懲記過2次並調地、調離主管職，全案依法移送新北地檢署偵辦。

▼廖姓小隊長在貼文下留言「高虹安啊，還需要問」卻遭小草網友辱罵。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，廖姓小隊長過去在基層表現驍勇，不僅曾帶隊偵破重大刑案，更因查緝3萬隻違法屠宰鵝隻、維護食品安全立下戰功，分別在2019年及2023年摘下警界最高榮譽「國家警光獎」。因外型高挺帥氣，多次登上媒體版面，是新莊分局的明星級小隊長，沒想到如今卻因網路糾紛，讓過去累積的英雄形象一夕翻轉。

事件起因廖員3月間在社群平台發文，隔日引來網友留言回嗆、辱罵「你TM弱智」。廖員認為名譽受損，隨即提出妨害名譽告訴。雙方後續進行協調，最終以6,000元達成和解。雖然廖員事後聲稱將部分和解金捐出，但卻將整個過程PO網，進而遭到網友起底質疑，指控他疑利用警用系統查詢對方身分，涉及個資法及行政不中立。

新莊分局督察組組長黃聖博親自出面重申立場，強調分局秉持「不庇縱、不徇私」原則。黃聖博指出，經初步調查，廖員在處理案件過程中，恐有違反《個人資料保護法》及《公務員服務法》中利益迴避之嫌。分局已迅速做出懲處，核予廖員記過2次處分，並立即調整為非主管職務並調地，另依法移送新北地檢署偵辦。