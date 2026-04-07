畢業即就業！新北6校就博會接力開跑　釋出高薪職缺搶新鮮人

▲新北推校園就博會巡迴，串聯6校助青年接軌職場。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

鳳凰花開在即，為讓社會新鮮人順利銜接職場，新北市政府勞工局將於4月至5月，聯合轄內6所大專院校展開「校園就業博覽會」巡迴接力。本系列活動預計邀請凱撒飯店、Starbucks、台塑、南亞科技、長庚國際能源、統一超商、京元電子、SGS台灣檢驗科技、台灣歐德傢俱等多家知名企業，透過活動串聯產學資源，於畢業前夕打造青年就業直通車，歡迎即將畢業的莘莘學子及市民朋友們把握機會。

本系列校園就博會將從4月8日起跑，由宏國德霖科技大學領頭，接續於4月16日在東南科技大學、4月29日在明志科技大學、5月6日在真理大學、5月14日在亞東科技大學及5月20日在致理科技大學接力登場。職缺涵蓋科技製造、旅宿餐飲及一般服務業，最高薪資上看67K至70K；活動亦針對各校系所辦學特色精準邀集相關領域廠商共襄盛舉，有企業更是一口氣釋出250個科技類職缺!除正職職缺外，更有不少兼職職缺，提供在校生及畢業生更多元的職涯選擇。

勞工局長陳瑞嘉表示，市府是年輕人築夢圓夢的最強後盾，除了辦理一系列校園徵才活動外，更推動「新北市青年全方位就業計畫」，透過輔導津貼、職訓補助與轉業獎勵，提供最高4.5萬元的補助金，讓青年求職路程無後顧之憂。另外，陳局長也提醒，求職需防範詐騙集團刊登的「高薪陷阱」，求職前多方查證，應徵時提高警覺，避免誤入求職陷阱。

就服處補充，活動現場將規劃青年就業專區、E化履歷服務與履歷健診，由專業老師一對一幫助學生精準包裝個人優勢。在這個跨域人才備受重視的時代，校園就博會不僅是找工作的平台，更是學習與產業交流的絕佳機會，期盼協助青年找到職涯導向，達成企業與人才的雙贏。相關活動詳情請鎖定「新北市人力網」或撥打免付費專線0800-091-580（您就業、我幫您），將有專人提供諮詢。