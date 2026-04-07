新北動保處響應世界衛生日　強化畜牧防疫守護全民健康

▲新北動保處前往養豬場，採集血清，豬隻重大疫病監測。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為響應4月7日世界衛生日「我的健康，我的權利」主題，新北市政府動物保護防疫處全面強化畜牧場生物安全管理，針對轄內豬、雞、牛、羊等252家畜牧業者推動防疫措施，並持續執行疫病監測與檢測，從動物源頭把關，守護市民健康，落實「健康一體」理念。

動保處指出，畜牧場潛藏多種人畜共通疾病風險，近期國內新增發熱伴血小板減少綜合症病例，也引發社會對蜱蟲傳播疾病的關注。包括牛、羊、豬及多種野生動物皆可能成為病原宿主；此外，豬隻可能帶有日本腦炎與鉤端螺旋體病，禽類可能感染禽流感，牛羊亦可能感染布氏桿菌病與結核病，相關病原可透過環境、蚊蟲、野鳥或食物鏈等途徑傳播，對公共衛生與產業安全構成威脅。

為降低傳播風險，動保處今年已累計派員前往252家畜牧場進行515場次輔導與消毒作業，協助業者落實人車進出管制、設置消毒腳踏槽、加強畜舍清潔，並提供捕蠅燈以減少病媒昆蟲。同時輔導業者強化防鳥及防野生動物入侵措施，並確實填寫衛生管理紀錄，從源頭阻絕病原進入場區，提升整體飼養環境品質。

在監測方面，動保處持續配合中央執行各項疫病檢測，包括血清檢驗、高風險場加強抽驗及疫情通報。今年度已完成重大豬病監測420次、草食動物採樣99隻次及禽流感採樣92隻次，透過科學數據掌握疫情動態，強化即時應變能力。

動保處長楊淑方表示，生物安全管理是畜牧產業穩定與市民健康的重要關鍵，透過持續宣導與輔導，讓防疫措施落實於日常。她也呼籲，業者應嚴格執行各項防疫規範，民眾則應注意食材充分加熱、避免接觸來源不明動物，並維持良好衛生習慣，共同防範人畜共通疾病，打造安全永續的生活環境。