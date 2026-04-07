　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北動保處響應世界衛生日　強化畜牧防疫守護全民健康

▲新北動保處響應世界衛生日。（圖／新北市動保處提供）

▲新北動保處前往養豬場，採集血清，豬隻重大疫病監測。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為響應4月7日世界衛生日「我的健康，我的權利」主題，新北市政府動物保護防疫處全面強化畜牧場生物安全管理，針對轄內豬、雞、牛、羊等252家畜牧業者推動防疫措施，並持續執行疫病監測與檢測，從動物源頭把關，守護市民健康，落實「健康一體」理念。

動保處指出，畜牧場潛藏多種人畜共通疾病風險，近期國內新增發熱伴血小板減少綜合症病例，也引發社會對蜱蟲傳播疾病的關注。包括牛、羊、豬及多種野生動物皆可能成為病原宿主；此外，豬隻可能帶有日本腦炎與鉤端螺旋體病，禽類可能感染禽流感，牛羊亦可能感染布氏桿菌病與結核病，相關病原可透過環境、蚊蟲、野鳥或食物鏈等途徑傳播，對公共衛生與產業安全構成威脅。

為降低傳播風險，動保處今年已累計派員前往252家畜牧場進行515場次輔導與消毒作業，協助業者落實人車進出管制、設置消毒腳踏槽、加強畜舍清潔，並提供捕蠅燈以減少病媒昆蟲。同時輔導業者強化防鳥及防野生動物入侵措施，並確實填寫衛生管理紀錄，從源頭阻絕病原進入場區，提升整體飼養環境品質。

在監測方面，動保處持續配合中央執行各項疫病檢測，包括血清檢驗、高風險場加強抽驗及疫情通報。今年度已完成重大豬病監測420次、草食動物採樣99隻次及禽流感採樣92隻次，透過科學數據掌握疫情動態，強化即時應變能力。

動保處長楊淑方表示，生物安全管理是畜牧產業穩定與市民健康的重要關鍵，透過持續宣導與輔導，讓防疫措施落實於日常。她也呼籲，業者應嚴格執行各項防疫規範，民眾則應注意食材充分加熱、避免接觸來源不明動物，並維持良好衛生習慣，共同防範人畜共通疾病，打造安全永續的生活環境。

【更多新聞】

►「10年密碼記不住？」工程師否認掛勾詐團　法官列4疑點打臉

►借車秒變現！基隆男偽造讓渡書偷賣好友車　賤價出售下場曝

►為了糞水吵架！悍女揮鐮刀嗆鄰「命賠妳沒關係」　恐嚇罪判5月

►基隆望海巷驚見黑鳶「腿纏釣線」水中浮沈　釣客漁船聯手救援

►妻要離婚！狠父枕頭悶死5歲兒...壓到鼻樑骨折　延長收押2個月

【更多新聞】

►借車秒變現！基隆男偽造讓渡書偷賣好友車　賤價出售下場曝

►為了糞水吵架！悍女揮鐮刀嗆鄰「命賠妳沒關係」　恐嚇罪判5月

►基隆望海巷驚見黑鳶「腿纏釣線」水中浮沈　釣客漁船聯手救援

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 5443 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台塑爆「假減產真哄抬」釀塑膠袋之亂　士檢再約談6人
台人參加婚禮「1穿搭全場唯一」丟臉丟到國外！網吵翻
川普警告成真！美軍夜襲伊朗「石油命脈」　哈格島狂傳爆炸聲
「江南味」菜單曝光！　宋濤宴請鄭麗文吃這11道菜
快訊／川普預警：一個文明將在今晚殞落
澄清湖雨戰意外引爆艾速特怒火！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

畢業即就業！新北6校就博會接力開跑　釋出高薪職缺搶新鮮人

新北動保處響應世界衛生日　強化畜牧防疫守護全民健康

新北「銀新未來城」BOT案招商　打造三重醫養整合新聚落

老街變身旅遊熱點　雲林土庫商圈升級搶客

推動智慧共生社區　台東賓朗村導入數位與健康服務

推「9+1產業園區」布局　張麗善率團赴越南招商拚雲林升級

挺白沙屯媽祖11年不間斷！　台鹽捐1250箱好水應援粉紅超跑

台東釣蝦場疑未結帳案　警方掌握對象持續偵辦

雜草生長影響市容與安全　台東加強空地管理巡查

深化學童交通安全觀念　多良警入校宣導寓教於樂

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

幫貓咪梳頭牠直接當機　結果越梳越爽放棄抵抗

撞擊畫面曝！新北聯結車疑天雨打滑　直衝行人「軀幹斷裂」當場亡

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

奴才想吸貓咪的肚肚　牠滿臉無奈踹腳拒絕

柴犬吹毛狂吠！美容師神操作　牠瞬間傻眼忘記要生氣XD

畢業即就業！新北6校就博會接力開跑　釋出高薪職缺搶新鮮人

新北動保處響應世界衛生日　強化畜牧防疫守護全民健康

新北「銀新未來城」BOT案招商　打造三重醫養整合新聚落

老街變身旅遊熱點　雲林土庫商圈升級搶客

推動智慧共生社區　台東賓朗村導入數位與健康服務

推「9+1產業園區」布局　張麗善率團赴越南招商拚雲林升級

挺白沙屯媽祖11年不間斷！　台鹽捐1250箱好水應援粉紅超跑

台東釣蝦場疑未結帳案　警方掌握對象持續偵辦

雜草生長影響市容與安全　台東加強空地管理巡查

深化學童交通安全觀念　多良警入校宣導寓教於樂

疑發國難財！台塑爆「假減產真哄抬」釀塑膠袋之亂　士檢再約談6人

徐春鶯《反滲透法》首開庭　彙報對岸：京華城案柯文哲很快會被押

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

《超級瑪利歐》台灣上映票房破1.6億！　「配音卡司」含金量超高

賽前大腿拉傷！「左手重砲」林俊易宣布退出羽球亞錦賽

川普警告成真！美軍夜襲伊朗「石油命脈」　哈格島狂傳爆炸聲

「飛航＋郵輪」長程線團費漲1萬　第三地轉機可省錢

離開校園後「讀書」才真正開始　為了賺錢、讓人生擁有更多選擇

吃一口鹹酥雞「要6年才消失」！醫揭發炎元凶：外食油90%都是它

久違看老戰友王柏融單場雙響　劉時豪說內心其實非常激動

【到底有多荒謬】掃墓遇淹水　上車還得手腳並用爬進去XD

地方熱門新聞

金門縣定古蹟陳顯墓疑遭破壞

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

高雄毒春捲「未保責任險」　受害140人恐難求償

清明收假金門往台灣取消22航班

左顧右盼露餡！毒品人口攜安非他命、毒煙彈當場被逮

台南南區衝撞案嫌犯落網李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

瓦斯用太久要收費？南消揭關鍵超過1年才可能收容器費

南投推戒菸雙重獎勵

CT、MRI免久等！新營醫院推「零等待影像醫療」守住診療黃金期

聖馬爾定許明恩醫師自學雙語提升診斷力

基隆「小船長大冒險」活動讓兒童節好好玩

兒童節暖心行動！黃偉哲訪幼兒園送祝福打造台南育兒友善城市

欠稅322萬拒繳！台南房仲負責人遭管收

小小警察出動！南警五分局用「孫子兵法」守護長輩交通安全

更多熱門

相關新聞

新北「銀新未來城」BOT案招商　打造三重醫養整合新聚落

新北「銀新未來城」BOT案招商　打造三重醫養整合新聚落

新北市政府衛生局推動「銀新未來城興建營運移轉（BOT）案」，已於今年4月2日正式公告招商，並於今（7日）在市府511會議室舉辦招商說明會，吸引22家橫跨長期照顧、醫療服務、壽險及建築開發等領域業者到場參與，展現市場高度關注。市府期盼透過公開透明的招商機制，吸引具經營實績的優質團隊投入，共同打造高齡友善照護示範場域。

台62線拖板車撞護欄車頭變形　駕駛送醫

台62線拖板車撞護欄車頭變形　駕駛送醫

營養師曝沙門氏菌「3食物常見」：吃一口也可能中

營養師曝沙門氏菌「3食物常見」：吃一口也可能中

1月交通死亡攀升近1成「新北暴增成關鍵」　交通部：努力被打翻

1月交通死亡攀升近1成「新北暴增成關鍵」　交通部：努力被打翻

快訊／今年首例萊姆病！60多歲女在瑞典感染

快訊／今年首例萊姆病！60多歲女在瑞典感染

關鍵字：

新北市防疫世界衛生日

讀者迴響

熱門新聞

網紅禪師爆劈腿8女「寺廟迷姦人妻」

懷孕仍下海拍片！29歲女優曝「特殊癖好銷量更好」

聯結車撞工地「行人頭身分離亡」身分曝

下雨天保全汪摸魚　睡到翻肚超爽

李在明向北韓道歉　金與正狂讚：坦率大氣

許老三慶生14歲！

合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK

伊能靜揭二婚秦昊關鍵　兒子庾恩利1句話催淚

不是外遇！產後「主動愛愛被拒」　她愣見老公手機崩潰

不滿中央「空降」人選　國民黨二林黨部主委請辭

台中2歲童8樓墜落！「口鼻流血」重傷搶救中

全台水庫大進補1.5億噸　最大贏家出爐

馬汀鞋驚傳撤台最後入手機會

快訊／2縣市大雨特報　下到晚上

大胃女王來台吃到飽「店員突嚴肅上前」

更多

最夯影音

更多
橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停
高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面