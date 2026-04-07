「江南味」菜單曝光！　宋濤宴請鄭麗文吃這11道菜

▲宋濤於南京東郊國賓館紫熙樓「和平廳」宴請鄭麗文。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇、鄭佩玟／南京報導

中共中央台辦（以下簡稱中台辦）主任宋濤今（7）日晚間於南京東郊國賓館紫熙樓「和平廳」宴請國民黨主席鄭麗文一行，於用餐前，宋濤致歡迎詞、鄭麗文致祝酒詞。《東森新媒體ETtoday》也取得晚宴完整菜單，共有11道菜，基本上都是滿滿的「江南味」。

這11道菜依序為：東郊花色盤、江南四味格碟、酸辣雲片羹、雞頭米炒蝦仁、果蔬煎牛排、春筍豆瓣燉河蚌、秧草紅燒菊黃豚、泉水浸菊葉配蘆蒿香干、鎮江鍋蓋麵、赤豆小元宵伴時果、紅絲絨冰淇淋。

其中，「雞頭米炒蝦仁」是江蘇地區（特別是蘇州）的經典淮揚菜，體現了「應季而食」的精髓。這道菜以鮮嫩河蝦仁與Q彈軟糯的雞頭米（新鮮芡實）清炒，口感鮮甜軟糯、清爽彈牙，極具江南水鄉風味。

「春筍豆瓣燉河蚌」是一道經典的江蘇（蘇南地區）春季時令名菜，屬於淮揚菜系。這道菜以春筍、青豆瓣和河蚌為主料，經過慢燉，湯色清亮，味道鮮美，口感層次豐富，是展現江南春味、清鮮至上的時令佳肴。

▲晚宴菜單曝光。（圖／記者陳冠宇攝）

「秧草紅燒菊黃豚」是江蘇一帶（特別是揚中）極具代表性的淮揚名菜。這道菜結合了河豚的鮮味與秧草的清香味，並使用品種最佳的雄性菊黃豚，湯底濃郁入味，滿滿的膠原蛋白肉質彈牙，口感濃烈。

「鎮江鍋蓋麵」是江蘇鎮江的著名傳統麵食，屬蘇菜系，被譽為「江南的天下第一麵」及「中國十大麵條」之一。鍋蓋麵獨特之處，在於煮麵時，將一隻小的杉木鍋蓋直接漂浮在沸騰的大麵鍋裡與麵條同煮。這種「大鍋小蓋」的作法能讓麵條熟透不爛、湯清、且帶有特殊的木香，同時小鍋蓋能壓住浮沫，煮出筋道口感。

在這場宴請中，主桌座位的安排大致是陸方人員與國民黨人士交互穿插。按照逆時針來看，座位依序為宋濤、鄭麗文、中台辦副主任潘賢掌、國民黨副主席張榮恭、中台辦聯絡局長楊毅、國民黨智庫副董事長李鴻源、中共江蘇省委台辦主任仲紅岩、國民黨黨主席特別顧問李德維、國民黨大陸事務部主任張雅屏、國民黨青年事務發展委員會主委連勝武、國民黨文傳會主委尹乃菁、國民黨中央評議會主席團主席袁健生、國民黨中央評議會主席團主席蘇起、中台辦宣傳局長陳斌華、國民黨副主席蕭旭岑、中共江蘇省委統戰部部長胡廣傑、國民黨副主席李乾龍。

▲▼宋濤於南京東郊國賓館（下圖）宴請鄭麗文，兩人於致詞後碰杯。（圖／記者陳冠宇攝）