新北「銀新未來城」BOT案招商　打造三重醫養整合新聚落

▲新北市衛生局長陳潤秋於銀新未來城招商大會致詞。（圖／新北市衛生局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府衛生局推動「銀新未來城興建營運移轉（BOT）案」，已於今年4月2日正式公告招商，並於今（7日）在市府511會議室舉辦招商說明會，吸引22家橫跨長期照顧、醫療服務、壽險及建築開發等領域業者到場參與，展現市場高度關注。市府期盼透過公開透明的招商機制，吸引具經營實績的優質團隊投入，共同打造高齡友善照護示範場域。因應超高齡社會需求，透過公私協力引入民間專業能量，於三重區碧華國中舊校區打造指標性的醫養整合聚落。

▲22家跨領域投資者參與銀新未來城招商說明會。

衛生局長陳潤秋指出，「銀新未來城」基地面積約2.88公頃（含0.58公頃綠地），規劃導入「醫、養、動」三大核心功能，打造全齡友善園區。未來將提供至少500戶「只租不售」住宅，並規定長者住戶比例須達65％以上；同時設置可收托至少120人的日間照顧中心，以及至少200床的住宿式長照機構，並整合醫療設施、運動空間、托育中心與商場等多元機能，滿足不同年齡層需求。此外，園區亦兼顧周邊社區使用需求，規劃約20％綠地開放空間，並提供300個對外開放停車位，盼將服務能量向外延伸，提升整體生活品質。

高齡長期照顧處處長林惠萍補充，本案早於2026年2月10日舉辦首場說明會時，即吸引多家業者熱烈參與。市府透過多次說明會持續蒐集投資人意見，並據此滾動修正招商文件與策略，提升整體可行性與投資吸引力。

衛生局指出，本案招商期限至2026年6月30日止，相關資料已公告於財政部促參網。市府誠摯邀請民間團隊踴躍投標，期望藉由引進創新經營與專業資源，建構結合醫療照護、長期照顧與在地支持網絡的指標性園區，全面提升新北市民健康福祉與區域服務效能。