美國共和黨議員談賴清德清寒礦工家庭　「成長故事引美國人共鳴」

▲總統賴清德接見美國聯邦眾院「共和黨研究委員會」國安任務小組主席諾恩（Zach Nunn）訪問團。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德7日下午接見美國聯邦眾院「共和黨研究委員會」國安任務小組主席諾恩（Zach Nunn）訪問團時，重申台灣深知和平要靠實力，實力則必須具有韌性，政府會持續加強台美合作、確保國家安全，對於台海穩定及區域和平的承諾跟決心不會改變；而諾恩致詞時，則談及賴清德來自清寒的礦工家庭，憑藉自身的紀律、服務精神與堅定意志，逐步成為國家最高領導人。

賴清德致詞時表示，共和黨研究委員會是美國聯邦眾議院最具指標性的團體之一，諾恩眾議員所屬的國安任務小組秉持實力帶來和平的原則，關注威權國家對區域安全的威脅。他提到，近年來中國頻繁在台灣周遭進行灰色地帶行動及軍事演習，嚴重破壞區域的和平穩定。

賴清德重申，台灣深知和平要靠實力，實力則必須具有韌性，守護國家是政府的責任。因此，台灣會持續提升自我防衛能力，致力維護區域和平穩定。他說，台灣今年國防預算按照北約標準已超過GDP 3%，預計在2030年前達到GDP 5%，展現台灣強烈自我防衛的決心。

賴清德特別感謝在座眾議員對台灣防衛實力的關注與支持，並再度強調，政府對於加強台美合作，確保國家安全、台海穩定及區域和平的承諾跟決心不變。賴清德感謝美國國會近幾年通過《國防授權法》時，納入深化台美合作及強化台灣安全的倡議；尤其，《2026會計年度國防授權法》納入支持雙方共同開發無人機及反制無人機系統的能力，象徵雙方已從傳統的軍售，逐漸轉為國防產業夥伴關係。

共和黨研究委員會（RSC）國安任務小組諾恩主席致詞時，首先感謝賴清德及台灣政府對訪團的歡迎與協助，代表團此行自華府帶來一項明確訊息，即美國對台灣的堅定支持。他表示，RSC為美國國會最大黨團，擁有190位成員，涵蓋多數共和黨議員，長久以來堅信美國國家安全與臺美兩國繁榮的第一道防線位於印太地區，而台灣正是此安全架構的核心。

諾恩主席提到，賴清德的成長故事引起許多美國人民的共鳴，他個人出身於勞工階級家庭，是教師之子；而賴清德則來自清寒的礦工家庭，由獨力照顧6名子女的母親撫養長大，但賴憑藉自身的紀律、服務精神與堅定意志，逐步成為國家最高領導人。

諾恩表示，在成長歷程中，賴清德建立醫師的專業職涯，並赴美國哈佛大學深造取得學位，之後也擔任立法委員與市長，長年服務選民。如今賴清德領導備受全球矚目的民主國家，其成長背景形塑今日的領導風格，並在國際舞台充分展現。而台灣在賴總統的領導及人民的堅定意志下，已經建立起充滿活力的民主社會、蓬勃發展的經濟，以及一個選擇自由而非威權的社會，如此的選擇值得國際社會尊重與支持。

諾恩強調，訪團此行不僅重申美國對台灣的支持，更希望親自了解台灣當前與未來面臨的各項挑戰，讓美國與美國國會持續成為支持台灣民主發展的堅定夥伴。他說，訪團了解台灣面臨的安全威脅真實存在，RSC堅信「以實力維持和平」的理念，並認為此一原則也適用於雙邊經濟合作。台美攜手合作將使雙邊經濟更加繁榮，深化雙邊貿易與投資不僅是良好的經濟政策，更是符合雙方利益的戰略選擇。

諾恩表示，訪團回到華府後，將向其他國會眾議員及同仁說明台灣的重要性，台灣不僅對美國的安全、繁榮至關重要，全球自由的未來也與台灣未來發展緊密相關。