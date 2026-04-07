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傳肥料價格大漲！彰檢查訪溪州農會喊「免驚」：庫存充足

▲彰化地檢前往溪州農會查訪肥料囤積情形。（圖／彰化地檢提供）

▲彰化地檢前往溪州農會查訪肥料庫存現況。（圖／彰化地檢提供）

記者唐詠絮／彰化報導

近期因國際戰事影響，全球石化原料供應不穩，引發民眾擔心，包括塑膠與肥料等製品恐跟著漲價甚至缺貨。為了杜絕不肖業者趁機囤積、哄抬價格，彰化地檢署清明連假啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，今日啟動第二波會同縣府與農會系統，實際前往溪州農會全縣第二大的肥料倉庫進行查訪，確認目前肥料庫存安全無虞，價格也維持穩定。

彰化地檢署為了穩定民生物資，已於清明連假首日(3日)，率員前往全國最大米商億東企業彰化廠訪查，清查米糧塑膠包材從1.5公斤至20公斤等近30種包裝，目前尚有1個月存量，無短缺情形，價格平穩。今日再與彰化縣警察局、調查站、縣政府農業處及消保官等單位，共同前往溪州鄉農會進行第二波實地勘查。

▲彰化地檢前往溪州農會查訪肥料囤積情形。（圖／彰化地檢提供）

▲彰化地檢前往溪州農會查訪肥料現況。（圖／彰化地檢提供）

溪州鄉農會總幹事彭顯賦表示，國內從COVID-19疫情期間就建立了一套「肥料採購實名制」，依照農民實際耕種面積與作物種類，限制每段時間的購買上限，這套制度推行多年，農民都很認同，也有效避免了過去不理性的搶購與囤積行為；目前農會內的倉儲安全存量非常足夠，供貨廠商包含台肥、中石化等公司，都沒有通知要調漲價格，請農民不用過度恐慌。

彰檢指出，雖然經過實地勘查，與相關單位確認，目前轄內肥料供應穩定、價格沒有異常波動，也沒有缺貨或漲價的疑慮，不過仍呼籲相關業者，肥料是刑法所規範的「農業必需用品」，任何人若意圖哄抬價格、囤積居奇不願銷售，將面臨嚴重的刑事責任，檢方絕對會從嚴、從速偵辦；同時也請農民朋友維持合理施肥的習慣，善用農會既有且穩定的供應系統，安心耕作，共同確保全民的糧食安全。

▲彰化地檢前往溪州農會查訪肥料囤積情形。（圖／彰化地檢提供）

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