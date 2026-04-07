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人妻熟睡…遭鄰居闖家中侵犯！老公驚醒狂追壓制　他下跪求別報警

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲女子丈夫驚醒後，立刻起身追人並將惡狼壓制。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者曾羿翔／綜合報導

高雄發生一起鄰居闖屋猥褻案。一名男子阿強（化名）於清晨發現樓上住戶房門未鎖，竟直接進入屋內，趁女子熟睡時伸手侵犯，女子驚醒後尖叫求救，丈夫當場追出制止。法院近日審理後，判男子侵入住宅罪3月徒刑、乘機猥褻罪1年4月。

女子熟睡中遇襲　驚醒後當場尖叫
法院認定，阿強進入屋內後，看見屋內女子A女與丈夫B男正躺在蓆子上熟睡，竟趁A女無法察覺、不能抗拒之際，伸手侵犯。A女在睡夢中感覺異狀後驚醒，赫然發現阿強蹲坐在身前，當場大喊，驚動一旁的丈夫。

丈夫追出壓制　被告下跪求別報警
B男被驚醒後，立刻起身追人並將阿強壓制。根據判決書內容，阿強當時一度在住處外下跪，懇求兩人不要報警，之後趁隙逃離現場。警方獲報後循線追查，案件移送檢方偵辦並提起公訴。

侵入住宅與乘機猥褻　二罪成立
法院審理後認為，阿強擅自闖入他人住處的部分，已構成侵入住宅罪；至於趁A女熟睡時伸狼爪，則屬利用被害人不知抗拒狀態所為，構成乘機猥褻罪。法院指出，相關行為已明顯侵害被害人的住宅安寧與性自主決定權，兩項犯行應分別論罪。

被害女子指述一致　配偶證言也成補強
針對阿強否認猥褻、辯稱自己只是進屋看格局的說法，法院並未採信。判決指出，A女從警詢、偵查到庭審，對於自己遭觸摸的核心過程陳述大致一致，且與丈夫B男所見所聞、現場照片及事後情況相互吻合，足以作為認定依據。

辯護方則主張，A女內褲經鑑定未驗出阿強DNA，且案發當時天色昏暗、氣溫偏低，質疑阿強不可能摸黑犯案。法院則認為，短暫、輕微接觸本來就不一定會留下可檢出的DNA，不能僅憑未驗出DNA就認定沒有猥褻行為；此外，屋內並非全然無光，仍有夜燈及窗外微光，並非完全無法辨識環境。

法院審酌，A女案發當下不僅立即哭泣、情緒激動，事後還出現做惡夢等情形，反應與遭受性侵害或性騷擾被害人的常見狀態相符。法院因此認為，阿強所辯屬卸責之詞，難以採信。

未和解未賠償　法院指犯後態度不佳
法院指出，阿強不僅無故闖入他人住宅，還對熟睡中的鄰居女子伸出狼手，犯行侵害居住安全與性自主權，惡性不輕。雖然阿強沒有前科，但對猥褻犯行始終否認，迄今未與被害人達成和解，也未賠償或明確表達歉意，犯後態度難認良好。法院最終依侵入住宅罪判處阿強有期徒刑3月，得易科罰金；另依乘機猥褻罪判處有期徒刑1年4月。

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