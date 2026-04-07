涉「台版地面師」賣個資撈千萬　戶政員求交保50萬養病：餘生贖罪

▲涉盜賣個資海撈1114萬餘元的新北市新店戶政事務所前女職員王子誼（右），7日被台北地院提解訊問，認罪求交保50萬元養病。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新北市新店戶政事務所前女職員王子誼，被控任內從2014年起，洩漏民眾個資給不動產、土地開發業者，10年間藉此海撈1114萬餘元，涉犯違背職務收賄等罪嫌，成為全國首件國民法官參審的貪污案，台北地院今（7日）調查是否延押，王女求交保養病，她認罪願用餘生彌補罪過，可努力籌措50萬元保證金，法官諭知評議後裁定。

現年65歲的王子誼去年（2025年）9月到案被羈押，今年（2026年）1月起訴移審北院續押至今。她今在庭訊表示已被羈押很久，身體狀況不好、尤其心律不整，近期天氣不穩定，半夜就醒來、喘得很嚴重，在押期間生了一場大病、好在沒死掉，每天要吃藥控制。

王女哽咽感謝檢察官、法官糾正她的人生觀，律師告訴她正確價值觀，接下來會誠心面對司法，該賠的錢會借來還清、「這樣我才心安理得」。她聲稱「我真的是錯了！剩下的日子，會用來彌補我的罪過」，但求法官准她交保治病、把該安排的事情先做完。

▲王子誼（左）聲稱沒體力財力逃亡，願誠心面對司法，用餘生彌補罪過。（圖／記者黃哲民攝）

辯護律師指出，王女身體狀況無法長距離移動，全部財產被查扣，無財力逃亡，檢方起訴已確保證人證詞，王女認罪不聲請調查證據，無勾串滅證之虞，王女不可能復職，也無反覆實施同一犯罪之虞，更需要她親向親戚籌款繳回犯罪所得，建請改以限制住居或科控防逃。

檢方主張羈押理由與必要性仍存在，建請法官延押王女。法官詳細調查王女在看守所的就診情況，問她若交保可提出多少保證金，王女說50萬元可努力看看，再度強調自己沒體力跟財力逃亡、「這把年紀就是要靠家人，逃出去就活不下去」，法官諭知評議後裁定。

本案源於北檢在2024年偵辦「台版地面師」詐騙案，查獲詐欺慣犯蔡尚岳，涉勾結律師蔡鴻燊、書記官游立綸與警員、地政士、里長，蒐集往生獨居老人個資，再以假遺囑、假結婚等方式繼承遺產轉賣，從2021年起共詐得約1.5億元，蔡鴻燊等44名被告一審各被判刑25年到8月不等。

檢調偵辦蔡尚岳等人期間，發現疑有戶政人員協助詐團偷查個資，進而揪出時任新店戶政事務所的王子誼，涉利用戶政資訊系統，查詢不動產所有人或繼承人個資，以LINE、Signal、Telegram等通訊軟體傳給土地開發、建設開發、二胎放貸、土地整合業者，10年間不法獲利達1114萬餘元。

王子誼被起訴涉犯《貪污治罪條例》違背職務收賄等罪，成為《國民法官法》今年起擴大適用最輕本刑10年以上徒刑之罪後，全國首件國民法官參審貪污案，王女本次羈押將在本月（4月）21日期滿。至於涉嫌行賄的16名業者，仍由檢察官另案偵辦。