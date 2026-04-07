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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文訪中規格「不只是禮遇」！游毓蘭揭政治訊號：兩岸正在變

▲▼ 鄭麗文、上海、宋濤握手 。 （圖／記者鄭佩玟攝）

▲中國國民黨主席鄭麗文「2026和平之旅」首站抵上海虹橋機場，中共中央台辦主任宋濤接機。（圖／記者鄭佩玟攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨主席鄭麗文今（7）日率團搭機抵達上海，隨後立即展開為期6天5夜（7日至12日）的訪問行程。陸方對此十分重視，由國台辦主任宋濤、上海市委常委兼統戰部部長陳通親自到場接機。對此，前立委游毓蘭指出，這不僅是單純禮遇，更釋放出兩岸關係可能正在醞釀變化的政治訊號，「接機的層級，本身就是一種政治語言」，真正值得觀察的並非排場，而是規格與身分。

接機規格藏訊號　游毓蘭：中央層級直接參與

游毓蘭今天下午透過臉書發文指出，宋濤身兼中共中央台辦主任與國務院台辦主任，此次親自接機，代表並非地方或私人性質交流，而是中央層級直接參與的政治行程。在兩岸關係高度敏感的當下，這樣的安排具有象徵意義，顯示雙方互動層級有所提升。

她認為，外界若僅將此視為例行接待，恐忽略背後的政治訊號；對熟悉兩岸事務者而言，「誰來接機」往往比排場更具指標性，也反映雙方互動的溫度與方向。

▲▼ 鄭麗文、上海、宋濤握手 。 （圖／記者鄭佩玟攝）

戰火頻仍下談和平　強調對話重要性

游毓蘭在文中也提及國際局勢，指出當前全球動盪不安，包括俄烏戰爭與以哈戰爭等衝突持續延燒，另美國與伊朗關係亦趨緊張。她認為，戰爭一旦爆發，將不再是政治選擇，而是世代承擔的命運。

在此背景下，她強調兩岸更應珍惜對話機會。游毓蘭指出，鄭麗文此行是以在野黨主席身分訪問大陸，若未來能與習近平會面，將屬於「黨對黨」交流，而非向任何一方低頭。當執政者未能有效建立溝通管道時，在野力量嘗試開啟對話，也是民主制度下的責任展現。

憂社會對立加劇　籲為下一代留下和平

游毓蘭進一步指出，近年兩岸關係緊張，社會內部的不信任與對立逐漸升高，仇恨與懷疑甚至擴散至經貿、學術與文化領域。她警告，若負面情緒持續累積，一旦局勢失控，台灣面臨的不僅是政治風險，更可能是生存危機。

她以戰亂地區為例反問，「看看烏克蘭、看看加薩走廊，我們真的希望台灣走向那樣的未來嗎？」強調人民並不期待戰爭的結局。

對於此次訪問，游毓蘭表示將以「審慎樂觀」態度看待，認為和平不是軟弱，而是最困難的選擇。她呼籲，若能透過交流與對話為兩岸關係保留轉圜空間，便值得期待，並提出關鍵問題，「在這個亂世，我們要留給下一代的，是戰火，還是和平？」

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