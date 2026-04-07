Netflix漲價被判違法！訂戶最高可退1.8萬元

▲Netflix漲價無效！義大利法院裁定退款訂戶領補償。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

義大利羅馬法院近日裁定，全球串流平台Netflix自2017年至2024年間多次調漲訂閱費用違反消費者保護法，認定相關條款無效，要求業者退還差額並調降價格，長期訂戶最高可獲約500歐元（約新台幣1.8萬元）退款。

據路透報導，這起案件由義大利消費者團體提出訴訟。法院審理指出，Netflix在2017、2019、2021及2024年多次調整訂閱價格，但合約中允許平台單方面變更價格的條款內容模糊，未清楚說明漲價理由，已侵害消費者知情權與契約保障。

法院認為，即使Netflix在調整費用前曾通知用戶並提供取消訂閱選項，仍不足以構成合法依據，相關條款屬於不公平內容，漲價行為因此無效。判決指出，訂戶有權要求退還過去因漲價所多支付的費用，並可申請減免現行訂閱價格。

依裁定內容，若為長期訂閱的高級方案用戶，最高可獲約500歐元退款，標準方案則約250歐元（約新台幣9211元）。同時，法院要求Netflix須將義大利地區的訂閱價格回調至2017年水準，並在官網及媒體刊登相關裁決與通知。

此外，判決也可能對Netflix在歐洲市場帶來連鎖影響。近年Netflix持續調整全球訂閱價格，例如2026年美國入門方案由7.99美元上調至8.99美元，其他方案亦同步上漲。市場分析指出，頻繁漲價已引發部分用戶流失，義大利訂戶數亦從2024年約800萬降至2025年約540萬。

面對裁決結果，Netflix表示不同意法院見解，強調其價格與條款符合當地規範，將提出上訴。外界則關注，若最終判決確立，恐引發歐洲其他國家消保團體跟進，對串流平台的定價模式帶來更大壓力。