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「和平廳」宴請鄭麗文　宋濤大讚：兩黨深化交流對話新起點

▲▼中共中央台辦主任宋濤晚間於南京東郊國賓館紫熙樓「和平廳」宴請國民黨主席鄭麗文，於用餐前，宋濤致歡迎詞、鄭麗文致祝酒詞。（圖／記者陳冠宇攝）

▲中共中央台辦主任宋濤致歡迎詞。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇、鄭佩玟／南京報導

國民黨主席鄭麗文今（7）日起率團赴陸展開「2026和平之旅」，她在飛抵上海後隨即轉往南京。中共中央台辦（下簡稱中台辦）主任宋濤晚間於南京東郊國賓館紫熙樓「和平廳」宴請鄭麗文。於用餐前，宋濤致歡迎詞、鄭麗文致祝酒詞。宋濤表示，鄭麗文此訪是兩黨深化交流對話的新起點，並強調願同國民黨一道堅持九二共識、反對台獨，共同維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展。

鄭麗文今日稍早抵達上海時，由宋濤親自接機。宋濤也陪同鄭麗文搭乘高鐵前往南京，據國民黨指出，「鄭主席在高鐵上與宋濤面對面而坐，兩人像朋友般親切聊天」。鄭麗文抵達南京後，傍晚由宋濤宴請國民黨一行。

晚宴由中台辦副主任潘賢掌主持，並由宋濤首先發表歡迎詞。以下為宋濤致詞全文：

尊敬的中國國民黨主席鄭麗文女士、各位嘉賓、各位朋友：大家晚上好！

今夜華燈初上，春意濃濃。應中共中央和習近平總書記邀請，鄭麗文主席今天率團來訪。我謹代表中共中央台辦，向鄭麗文主席及中國國民黨訪問團表示熱烈歡迎，向致力於兩岸關係和平發展的新老朋友致以誠摯的問候。

中國國民黨主席時隔十年再度率團訪問大陸，是兩黨關係的一件大事，也是今年兩岸關係的一件大事。鄭主席此行順應了台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，得到了民眾廣泛的支持。

當前國際形勢變亂交織，台海形勢複雜嚴峻。我們兩黨對中華民族、對兩岸同胞有著共同的使命和重大責任，對兩岸關係發展具有重要的作用。要以民族利益為重，以同胞福祉為念，把握正確方向，堅定信心決心，攜手推動兩岸關係和平發展，共創中華民族偉大復興。

在此，我有三點期望，同大家共勉。

一要堅定為兩岸謀和平。中國人歷來崇尚和為貴，最看重家和萬事興。堅持九二共識、反對台獨，是2005年國共兩黨確立的共同政治基礎，是兩岸關係和平發展的定海神針。實踐證明，只有堅持九二共識、反對台獨，台海才能和平穩定；反之，台海就會緊張動盪。鄭主席和在座的很多朋友都是親歷者，對此必有深切的體會。

民進黨當局拒不承認九二共識，甘當外人的棋子，勾連外部勢力，謀獨挑釁，只會把台灣帶向危險的境地，損害台灣同胞的利益。我們絕不容忍中華民族共同家園遭到分裂破壞。兩岸同胞完全有能力、有智慧解決好自己家裡的事。我們願同中國國民黨一道，堅持九二共識、反對台獨，共同維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展。

二要堅定為同胞謀福祉。為兩岸同胞謀福祉、實現兩岸同胞對美好生活的嚮往，是我們發展兩岸關係的出發點和落腳點。只要對增進兩岸同胞親情福祉有利的事，我們兩黨都應該帶頭去做，盡力去做。只要為民謀利造福，就一定能夠得到兩岸同胞的擁護和支持。

2025年，兩岸貿易額達到3145億美元，兩岸人員往來達到545萬人次，創近六年來的新高。這充分說明，兩岸同胞交流合作、走親走近的民心民意，誰也壓制不住，阻擋不了。我們願同中國國民黨一道，積極推動兩岸交流合作、融合發展，不斷增進同胞的利益福祉，促進同胞心靈契合。

▲▼中共中央台辦主任宋濤晚間於南京東郊國賓館紫熙樓「和平廳」宴請國民黨主席鄭麗文，於用餐前，宋濤致歡迎詞、鄭麗文致祝酒詞。（圖／記者陳冠宇攝）

▲宋濤與鄭麗文碰杯。（圖／記者陳冠宇攝）

三要堅定為民族謀復興。振興中華，是孫中山先生的畢生夙願，是全體中華兒女的共同願望。經過百年的奮鬥，我們成功走出一條中國式現代化道路，不僅實現了孫中山先生當年描繪的藍圖，而且創造了許多遠超中山先生設想的成就，推動中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程。

大陸「十五五」規劃的實施，將為台灣同胞提供廣闊的發展空間。我們熱誠歡迎台灣同胞、台灣青年參與到強國建設、民族復興進程中來，共享中國式現代化帶來的機遇和成果。今年是孫中山先生誕辰160周年，我們在南京相聚一堂，對重溫和繼承中山先生遺志、攜手振興中華具有特殊意義。我們願同中國國民黨一道，勇當歷史重任，團結兩岸同胞，共同為中華民族偉大復興不懈奮鬥。

今天，是鄭麗文主席訪問大陸的開始，也是兩黨深化交流對話的新起點。我相信，鄭主席此行會親身感受到祖國大陸在習近平總書記和中國共產黨領導下取得的巨大發展成就，會充分感受到大陸同胞對台灣同胞的深情厚意，會得到兩岸同胞的高度肯定和支持，也一定會為兩黨關係、兩岸關係作出新的貢獻。

現在，我提議，讓我們共同舉杯，為鄭主席及中國國民黨訪問團此行的圓滿成功，為兩岸關係的美好未來，為中華民族的偉大復興，乾杯！

▲▼中共中央台辦主任宋濤晚間宴請國民黨主席鄭麗文地點。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼晚宴在南京東郊國賓館紫熙樓「和平廳」舉行。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼中共中央台辦主任宋濤晚間於南京東郊國賓館紫熙樓「和平廳」宴請國民黨主席鄭麗文，於用餐前，宋濤致歡迎詞、鄭麗文致祝酒詞。（圖／記者陳冠宇攝）

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