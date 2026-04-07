日料店「哇沙米300元」收1星負評　老闆公布客人姓名遭判刑

▲老闆不滿被負評，公布監視器畫面嗆聲。（圖／資料照，下同）



記者許力方／綜合報導

嘉義一間日本料理店去年發生一起消費糾紛，王姓男子不滿一對夫妻來用餐，質疑哇沙米（山葵）要加價300元並在Google留下負評，氣得連續發文，放大公布夫妻倆的正臉和姓名，雙方因此對簿公堂。嘉義地方法院審理後認定，日料店已違反《個資法》，一審判處有期徒刑5月，得易科罰金，全案仍可上訴。

山葵收費300元引發負評

根據判決書，夫妻倆於去年4月19日前往嘉義市一間日本料理店用餐，對加點阿里山山葵須另收300元不滿，事後兩人分別在Google評論區留下負評：「追加芥末未說明價格，你覺得你的芥末很讚現磨的就勇敢說出來追加一坨要150。不是在那邊一直強調現磨阿里山山葵，最後帳單才看到兩坨總共300。介紹菜單也是，我當然知道3000以上食材比較好根本不用你介紹。你沒心不想介紹就收起來不用做，連自己餐點特色都講不出來，真的不要怪別人不會欣賞你。」

另一人留言：「極度糟糕的店家1500元換來5貫壽司 兩片鮭魚生魚片 豆皮烏龍麵與難吃的醬油鮭魚 多要一份芥未要300元未事先告知，很惡劣服務態度比隔壁壽司郎還惡劣。」

判決指出，王姓業者看到評論後心生不滿，當天及隔日陸續在餐廳臉書帳號限時動態及貼文中，公開夫妻未經遮掩的監視器截圖，清楚露出正面臉部，並上傳含有姓名與評論內容的頁面截圖，甚至進一步公布用餐及結帳過程影片，還直接標記2人全名，夫妻倆不滿報警對他提告。

監視器畫面成關鍵

法院認為，店家持有監視器影像，原本僅能用於餐飲消費相關必要範圍，如通知、聯繫等範圍內利用該個人資料，但王男將影像與姓名公開於社群平台，已明顯超出蒐集個資的特定目的與必要範圍。

法官指出，若業者認為評論內容失實，完全可透過文字說明或循合法途徑尋求救濟，無須以公開姓名及臉部特徵影像方式反擊，相關行為已侵害消費者隱私與個資權益。審酌王男始終否認犯行，且未與2名消費者達成和解，也未取得對方原諒，依違反《個資法》判處有期徒刑5月。